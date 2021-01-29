في 7 خطوات فقط.. كيف تتجاوزي أزمة الانفصال عن شريكك؟

- إنهاء كل أنواع التواصل معه:

- عدم إظهار الألم:

- مقابلة أشخاص جدد وممارسة أنشطة جديدة:

- عمل نيولوك:

- الامتناع عن التحدث عنه:

- التخلص من أي شيء يذكرها به:

- تجنب مراقبته عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

تتعب الكثير من الفتيات بعد فراقها شريك حياتها ويتساءلن عن كيفية نسيانه؟ لذلك تتحدث اليوم لـ"الدستور" منة فتحي خبيرة الإتيكيت وتعطي نصائح لنسيان الشريك سريعا بعد الفراق.يجب محاولة تقليل التواصل بين الفتاة وشريكها بعد الانفصال قدر الإمكان وتجنبي رؤيته أو التواصل معه وقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء المقربين.يجب عدم فعل الفتاة لأشياء تظهرها يائسة أو مثيرة للشفقة، مثل تعليقاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فهي مرفوضة تمامًا، قد تعتقد أن هذه التعليقات تجعله يشعر بتأنيب الضمير، ولكن في الحقيقة هي ليس لها تأثير على الإطلاق، بل تجعلها تبدو كساعية لطلب الاهتمام وخاسرة.من الأشياء التي تساعد على نسيان الشريك هي المشاركة في أنشطة جديدة تجعل الفتاة تستمتع بوقتها، فهي ستقلل الأوقات التي تقضيها في التفكير فيه أو التعرف على أشخاص جديدة.مثل عمل قصة شعر جديدة أو الحصول على جسم مشدود عن طريق التمارين الرياضية.التحدث عن الشريك السابق سوف يجعل حالها يزداد سوء، يجب عدم التحدث عنه نهائيا وكلما شعرت أنها تريد ذكر اسمه، يجب محاولة التفكير في أي شيء آخر.يجب الاهتمام جيدًا بالتخلص من أي شيء يجعل الفتاة تتذكر شريكها القديم سواء هدية قدمها لها أو ملابس كان يحب أن يراها بها.إن كان الأمر صعب على الفتاة يمكنها غلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والاستمتاع بحياتها بعيدًا عنها.