في 7 خطوات فقط.. كيف تتجاوزي أزمة الانفصال عن شريكك؟
الجمعة 29/يناير/2021 - 08:46 م
سلمى بدرطباعة
تتعب الكثير من الفتيات بعد فراقها شريك حياتها ويتساءلن عن كيفية نسيانه؟ لذلك تتحدث اليوم لـ"الدستور" منة فتحي خبيرة الإتيكيت وتعطي نصائح لنسيان الشريك سريعا بعد الفراق.
- إنهاء كل أنواع التواصل معه:
يجب محاولة تقليل التواصل بين الفتاة وشريكها بعد الانفصال قدر الإمكان وتجنبي رؤيته أو التواصل معه وقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء المقربين.
- عدم إظهار الألم:
يجب عدم فعل الفتاة لأشياء تظهرها يائسة أو مثيرة للشفقة، مثل تعليقاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فهي مرفوضة تمامًا، قد تعتقد أن هذه التعليقات تجعله يشعر بتأنيب الضمير، ولكن في الحقيقة هي ليس لها تأثير على الإطلاق، بل تجعلها تبدو كساعية لطلب الاهتمام وخاسرة.
- مقابلة أشخاص جدد وممارسة أنشطة جديدة:
من الأشياء التي تساعد على نسيان الشريك هي المشاركة في أنشطة جديدة تجعل الفتاة تستمتع بوقتها، فهي ستقلل الأوقات التي تقضيها في التفكير فيه أو التعرف على أشخاص جديدة.
- عمل نيولوك:
مثل عمل قصة شعر جديدة أو الحصول على جسم مشدود عن طريق التمارين الرياضية.
- الامتناع عن التحدث عنه:
التحدث عن الشريك السابق سوف يجعل حالها يزداد سوء، يجب عدم التحدث عنه نهائيا وكلما شعرت أنها تريد ذكر اسمه، يجب محاولة التفكير في أي شيء آخر.
- التخلص من أي شيء يذكرها به:
يجب الاهتمام جيدًا بالتخلص من أي شيء يجعل الفتاة تتذكر شريكها القديم سواء هدية قدمها لها أو ملابس كان يحب أن يراها بها.
- تجنب مراقبته عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
إن كان الأمر صعب على الفتاة يمكنها غلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والاستمتاع بحياتها بعيدًا عنها.
- إنهاء كل أنواع التواصل معه:
يجب محاولة تقليل التواصل بين الفتاة وشريكها بعد الانفصال قدر الإمكان وتجنبي رؤيته أو التواصل معه وقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء المقربين.
- عدم إظهار الألم:
يجب عدم فعل الفتاة لأشياء تظهرها يائسة أو مثيرة للشفقة، مثل تعليقاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فهي مرفوضة تمامًا، قد تعتقد أن هذه التعليقات تجعله يشعر بتأنيب الضمير، ولكن في الحقيقة هي ليس لها تأثير على الإطلاق، بل تجعلها تبدو كساعية لطلب الاهتمام وخاسرة.
- مقابلة أشخاص جدد وممارسة أنشطة جديدة:
من الأشياء التي تساعد على نسيان الشريك هي المشاركة في أنشطة جديدة تجعل الفتاة تستمتع بوقتها، فهي ستقلل الأوقات التي تقضيها في التفكير فيه أو التعرف على أشخاص جديدة.
- عمل نيولوك:
مثل عمل قصة شعر جديدة أو الحصول على جسم مشدود عن طريق التمارين الرياضية.
- الامتناع عن التحدث عنه:
التحدث عن الشريك السابق سوف يجعل حالها يزداد سوء، يجب عدم التحدث عنه نهائيا وكلما شعرت أنها تريد ذكر اسمه، يجب محاولة التفكير في أي شيء آخر.
- التخلص من أي شيء يذكرها به:
يجب الاهتمام جيدًا بالتخلص من أي شيء يجعل الفتاة تتذكر شريكها القديم سواء هدية قدمها لها أو ملابس كان يحب أن يراها بها.
- تجنب مراقبته عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
إن كان الأمر صعب على الفتاة يمكنها غلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والاستمتاع بحياتها بعيدًا عنها.