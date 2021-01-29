الفنون القتالية والإفصاح.. طرق للدفاع عن النفس ضد التحرش الجنسى

1- تعلم الحركات القتالية

2- اللجوء للقانون

3- الابتعاد عن الأماكن المناسبة للتحرش

4- الإخبار والتصريح

5- المشاركة في القضاء على التحرش

تواجه العديد من الفتيات بشكل متكرر أزمة التحرش في مختلف الشوارع المصرية من قبل ضعاف النفوس، مما يتطلب معرفة الفتاة كيف يمكن الدفاع عن نفسها ضد المتحرش؟ وذلك ما نوضحه في السطور التالية وفقًا لما نصحت به المدربة مريم غوث متخصصة في العلاج السلوكي المعرفي.يعتبر التحرش هو أي فعل أو قول أو إيحاء جنسي غير مرغوب فيه، ينتج عنه انتهاك لجسد أو مشاعر الشخص الآخر.طرق الدفاع عن النفسهناك العديد من المؤسسات التي تعمل على تدريب النساء على حركات الدفاع عن النفس في خطوة لمواجهة المعاكسات والتحرش داخل المجتمع.الآن يوجد بالقانون ما يحمينا بالإضافة لسرية المعلومات الخاصة بالفتاة.أي الأماكن المزدحمة للغاية خاصة بالأعياد وهو موسم التحرش، تجنب السير في الشوارع المظلمة أو المشهورة بوجود العديد من حالات التحرش بها وهكذا.عليكِ أن تتمسكي بحقك في الدفاع عن نفسك، والتصريح بما يجري لك من أحداث وأن تواجهي بشجاعة الموقف.يجب على كل فتاة أن تشارك في القضاء على التحرش من خلال توجيه النصائح للفتيات داخل مجتمعها الصغير، داخل عائلتها وهكذا فلكل منا مسئولية تجاه غيره وتجاه نفسه.