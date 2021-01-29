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محافظات

فنادق الغردقة تستقبل نزلاءها بـ«الصيّادية» ضمن مبادرة شتي في مصر (صور)

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:08 م
فنادق الغردقة تستقبل
فنادق الغردقة تستقبل نزلائها
علي عواد
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ابتكرت عدد من الفنادق السياحية بالغردقة طرقًا جديدة للدعايا وجذب النزلاء المصريين والأجانب، منها المهرجانات الترفيهية، وعمل خصومات وصلت إلى 50 بالمائة من الأسعار، وذلك تزامنا مع فعاليات مبادرة شتي في مصر، والتي أطلقتها غرفة المنشآت الفندقية بمشاركة 173 فندقا ومنتجعا بالمدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر.

وواصلت عدد من الفنادق السياحية بمنطقة هاواى شمال مدينة الغردقة، ابتكاراتً لتنشيط سياحة الشتاء باستقبال نزلاء مبادرة شتى في مصر من السائحين الأجانب والمصريين "بالصيادية" و"صينية السمك" وهي من أشهر المأكولات البحرية بمدينة الغردقة خاصة ومدن البحر الأحمر الساحلية عامة، وهي تعبر عن كرم الضيافة لدى مواطنين مدينة الغردقة.

قال على ناجي الشيف العمومي بإحدى المناطق المشاركة في مبادرة شتى في مصر، إن الفنادق حرصت على استقبال الوفود من النزلاء من رواد الفنادق بعمل أرز وصيادية وسي فود في اليوم الأول من وصولهم بالإضافة إلى مأكولات بحرية متنوعة من الأسماك الطازجة، بحيث يضم البوفيه الرئيسي صينية السمك بالفرن وسمك مقلي ومشَوي وأُرز بالصيادية، بالإضافة الى الجمبري والكاليماري وهي جميعها تحتوي على الفيتامينات وغنية بالكالسيوم والمعادن والفوسفور وتمد الجسم بالطاقة في فصل الشتاء.

وأوضح ناجي، أن الأرز بالصيادية وصينية السمك في الفرن هي من أشهر المأكولات في الغردقة ومدن البحر الأحمر وهي رمز للكرم عند أهالي البحر الأحمر فهي الوجبة الرئيسية عند عزومة اي ضيف َوتعود لعشرات السنين، وتتميز بها محافظة البحر الأحمر منذ عشرات السنين وتوارثها الأجيال عبر مر الزمان، مشيرًا إلى أن تلك الأكلات والتى لها طبيعة وتعامل وقدسية خاصة سواء فى طريقة طبخها أو أكلها.

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