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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجيش الليبي: رصدنا تخطيطًا لمليشيات لتفجير مقر البعثة الأممية

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:30 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
عبير سليم
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أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الجمعة، رصدهم لتخطيط المليشيات التي يرأسها المدعو "البقرة"، وبقايا مجلسي إرهاب بنغازي ودرنة، تفجير مقرات عامة، منها مقر بعثة الأمم المتحدة في طربلس بحي جنزور، لإلصاق التهمة بعد ذلك بالجيش الوطني.

وقال المسماري في إيجاز صحفي، إن المليشيات التكفيرية المتطرفة والاجرامية مستمرة في محاولاتها لعرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية، لقناعتهم بأن السلام وإنهاء الأزمات في ليبيا يعني نهايتهم على كل المستويات والاتجاهات وأنهم خارج أي تسوية للأزمة.

وأضاف: "وفي هذا الصدد رصدنا وبناء على معلومات موثوقة أن المليشيات التي يرأسها المدعو (البقرة) وبقايا مجلسي إرهاب بنغازي ودرنة يخططون لتفجير مقرات عامة وخاصة منها مقر بعثة الأمم المتحدة في طربلس بحي جنزور، وإلصاق التهمة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية باستخدام شعاراتها وصور لسيادة القائد العام وبعض رموز القيادة من الضباط".

وتابع: "ندعو جميع المواطنين في طرابلس ومؤسسات الدولة لاتخاذ التدابير كافة لمنع وقوع هذه الجرائم، التي تهدد كيانات الدولة والمواطنين عامة".

وختم بالقول: "وتقع مسئولية مكافحة هذه الجرائم، على عاتق كل المنخرطين في الحوار السياسي من كيانات وأفراد".

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