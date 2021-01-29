ماذا قدم نواب «تنسيقية شباب الأحزاب» تحت القبة؟

اليوم الأول: دماء جديدة.. ومنافسة على مقعد «الوكيل»

اليوم الثانى: الفوز بـ10 مقاعد فى هيئات مكاتب اللجان النوعية

اليوم الثالث: الأعضاء يرفعون شعار «المواطن أولًا».. ويعملون بروح الفريق الواحد

اليوم الرابع: دعم منتخب اليد فى بطولة العالم

اليوم السادس: اقتراحات جديدة لدعم أسر الشهداء

اليوم السابع: مناقشات حول التصالح وتنقية البطاقات التموينية

اليوم الثامن: المطالبة بمعايير لاختيار القيادات الجامعية

اليوم التاسع: الدعوة لحوار مجتمعى عن نظام الثانوية

اليوم العاشر: دعوة لتفعيل دور مراكز الشباب فى مواجهة الإرهاب

اليوم الحادى عشر: سؤال عبدالعاطى عن نظم الرى.. وتعيين مى كرم فى «القيم»

اليوم الثانى عشر: مواجهة وزيرى القوى العاملة والهجرة.. ونواب الدقهلية يلتقون المحافظ

اليوم الثالث عشر: تقييم جهود الخارجية والطيران.. ومناقشة ملف حقوق الإنسان

اليوم الرابع: عشر تساؤلات حول فاعلية أنشطة الثقافة.. ومساعٍ للارتقاء بدور البيئة

مرت ١٨ يومًا على بدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، الذى انطلق بالجلسة الإجرائية، يوم ١٢ يناير الجارى، التى شهدت حلف اليمين الدستورية للأعضاء، وإجراء انتخابات رئيس المجلس والوكيلين. وشهدت الأيام الأولى من عمر المجلس نشاطًا قويًا وملحوظًا للنواب الممثلين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال المناقشات التى جرت حول قانون تعويض أسر الشهداء والمصابين، ومساءلة وزراء الحكومة، إلى جانب إطلاق بعضهم مبادرات بهدف التواصل بين الشعب ونوابه.فى السطور التالية، ترصد «الدستور» ملامح تعكس الأداء المحترف لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة مجلس النواب، خلال الأيام الأولى من عمر المجلس الجديد.استطاع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى مجلس النواب لفت انتباه جميع المصريين بحماسهم الكبير وحضورهم الواثق خلال الجلسة الأولى، ليؤكدوا للجميع أنهم بمجرد تأدية اليمين الدستورية، يريدون تغيير مفهوم العمل السياسى فى أروقة السلطة التشريعية، بما يتناسب مع التحديات الجديدة التى تواجهها الدولة المصرية.أقسم ٣٢ شابًا على المحافظة مخلصين على النظام الجمهورى، ليكونوا جنودًا فى خدمة الوطن، وأن يحترموا الدستور والقانون، وأن يرعوا مصالح الشعب رعايةً كاملةً، وأن يحافظوا على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، لتضخ بذلك دماء جديدة فى هذا المجلس، الذى طالما كان سندًا للمصريين وركنًا أساسيًا من أركان الدولة المصرية.ونافس النائب محمد عبدالعزيز، عضو التنسيقية، على مقعد وكالة المجلس، لكنه لم يوفق، ورغم ذلك لم يقلل ذلك من حماس الشباب وسعيهم لتأكيد كفاءتهم للشعب المصرى.مع بداية اليوم الثانى، أعلن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن ترتيب المقاعد فى الجلسة الأولى لحلف اليمين، كان ترتيبًا استثنائيًا، وليس دائمًا، ومن حق النواب اختيار المقاعد التى يفضلون الجلوس عليها بدايةً من الجلسة المقبلة.وطبقًا للأعراف البرلمانية، فقد اختار نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المقاعد على يسار المنصة. وجرت فى ذلك اليوم انتخابات اللجان النوعية، وحصدت التنسيقية ١٠ مقاعد بهيئة مكاتب اللجان النوعية، بين أمانة السر فى ست لجان، وعلى منصب الوكيل فى أربع لجان ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.انتخبت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، والنائب نادر مصطفى، وكيلًا بلجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائبة رشا أبوشقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية، والنائب أحمد فتحى محمد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.كما انتخب النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والنائب محمد أحمد عبدالعزيز، وكيلًا بلجنة حقوق الإنسان، والنائب أحمد محمد زيدان، وكيلًا بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.بدأ نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى ترتيب أولوياتهم وأجندتهم التشريعية، بعد انضمامهم للجان النوعية، والمشاركة فى مناقشة تعديلات قانون أسر الشهداء والمصابين، ومن ثم الاستعداد لسؤال الحكومة حول برنامجها الذى أعلنته لـ«٢٠١٨-٢٠٢٠».وتحدث الفائزون بمقاعد فى هيئات مكاتب اللجان النوعية عن خطط عملهم، فقال عمرو درويش إن فوز أعضاء التنسيقية بمناصب أمناء سر ووكلاء للجان النوعية يعتبر تكليفًا وثقة من أعضاء المجلس بأن شباب التنسيقية قادرون على تحمل الأمانة.وقالت أميرة صابر إنه كلما كانت العلاقات الخارجية متوازنة وتليق بحجم الدولة المصرية كان ذلك مكسبًا لكل مواطن فى نيل ثقة حكومات وبرلمانات العالم، وعودة مصر لمكانتها الرائدة. ووعدت مارسيل سمير بالتركيز على خلق فرص أمام أصحاب تلك المشروعات، معتبرة ذلك أولوية عملها داخل اللجنة. كما وعد محمد عبدالعزيز بأن يكون العمل داخل اللجنة بروح الفريق الواحد، لأنها تتولى ملفًا مهمًا، وذلك لنقل الصورة الحقيقية لمصر إلى الخارج، لأن هناك منظمات مشبوهة تنقل صورة خاطئة لتشويه سمعة مصر. وشددت الدكتورة رشا أبوشقرة على أنها ستعمل على تطوير العلاقات المصرية بباقى دول القارة الإفريقية، وتحقيق مزيد من التعاون داخل القارة فى شتى السبل والمجالات.وقال أحمد فتحى إن اللجنة ستعمل وفقًا لخطة عمل وخطوات مدروسة، لإنجاز العديد من الملفات التى تهم المواطن البسيط من أصحاب المعاشات والأشخاص ذوى الإعاقة.قدمت النائبة الدكتورة غادة على، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصرى عن تنسيقية شباب الأحزاب، رسالة دعم من المجلس لمنتخب مصر لكرة اليد، المشارك فى بطولة العالم التى تستضيفها مصر حاليًا.والتقت النائبة المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد رجال، عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، فى مقر الاتحاد. وخلال اللقاء رحب رئيس اتحاد اليد بالدكتورة غادة، أحد أنجح الكوادر الرياضية المصرية وممثلة الرياضيين بمجلس النواب، كما تناول اللقاء سبل التعاون المنتظر بين أعضاء المجلس والاتحاد لترسيخ استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إعادة بناء الإنسان المصرى، ومناقشة الاستضافة التاريخية لبطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليًا على أرض مصر.اليوم الخامس: «الشعب يسأل الحكومة» للربط بين المواطن والمسئولأطلقت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة «الشعب يسأل الحكومة»، التى تهدف من ورائها إلى التعبير عن آراء المواطن الحقيقية عن أداء الحكومة طوال مدة عملها. وقالت النائبة إن المبادرة لا تهدف إلى انتقاد أداء بعض الوزارات لمجرد الانتقاد ولكن هدفها العمل على تفادى الأخطاء ونقل صوت وطلبات المواطنين للمسئول المختص، وهذا جزء أصيل من صميم عمل نائب الشعب الذى يمثل الصوت الحر الذى يعبر عن المواطنين دون النظر لأى مصالح أخرى، وهذا هو معنى المعارضة الوطنية.وأضافت أنه مع إطلاق المبادرة لاقت صدىً كبيرًا من المتفاعلين على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، وأن المستخدمين طلبوا طرح عدة قضايا للنقاش تحت قبة المجلس لم تكن على دراية كاملة بها، مثل قضايا العمال وقطاع السياحة وقوانين الإيجار والتعليم والتموين وغيرها من الأمور التى تهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين.من جهة أخرى، حصل النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على عضوية اللجنة العامة بالمجلس، واختارت هيئة مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة المستشار حنفى جبالى، ٥ أعضاء فى تشكيلها وفق نص المادة ٢٤.‏وتعقيبًا على اختياره قال «يونس» إنه لشرف كبير لى أن يقع الاختيار علىَّ لأكون عضوًا بلجنة مهمة، ستكون لها نقاشات مثمرة وأوراق بحثية لأى قضايا قد تناقشها.وأكد النائب أن عضويته باللجنة تكليف مهم له فى ظل اختصاصات اللجنة التى تناقش الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يطلب فيها رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى بشأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علمًا بها.وذكر أنه ستتم بكل دقة دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس للجنة العامة فى ظل مهامها لمتابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، والمقترحات والشكاوى المهمة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.طالبت النائبة رحاب عبدالغنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حرم الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاتة، أثناء مشاركتها مع نواب التنسيقية فى مناقشات الجلسة العامة للمجلس بشأن تعديلات قانون أسر الشهداء، بتأجيل الموافقة على تعديلات القانون المُقدم من الحكومة.وأوضحت النائبة أن التأجيل يستهدف الاستماع لأسر الشهداء ودراسة التعديلات المقترحة بخصوص بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨.وأشارت إلى أن أسر الشهداء طالبت بتعديل بعض مواد القانون، لذا لا بد من مناقشتهم وموافقتهم على المقترحات المقدمة.فيما اقترح النائب محمود بدر، عضو المجلس عن التنسيقية، أن يتبرع النواب بأول راتب لهم فى هذا الفصل التشريعى لصالح صندوق دعم الشهداء والمصابين.وقال: «مجلس النواب لا بد أن يعطى رسالة واضحة بأنه أول المبادرين بدعم هذا الصندوق، خاصة أننا نطالب العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بالتبرع لصالح الصندوق».بدأ أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممارسة دورهم الرقابى خلال الأسبوع الأول من الفصل التشريعى الثانى للمجلس، عبر مناقشة الحكومة فى برنامجها المنفذ من ٢٠١٨ حتى الآن.وأثناء مناقشة وزير التنمية المحلية، فى مجلس النواب، تساءل النائب أحمد زيدان، عضو التنسيقية، عن خطة التعامل مع حصيلة التصالح فى مخالفات البناء، وعن آلية التنسيق بين التنمية المحلية ووزارة الاتصالات فى ميكنة الخدمات للتيسير على المواطنين، خاصة فى تقديم طلبات التصالح.وأشار النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو التنسيقية، إلى القصور فى ملف النظافة وأهمية مناقشته، للحصول على رضا المواطن.وقال النائب محمود بدر، تعليقًا على بيان وزير التنمية المحلية: «المحافظون لا يستطيعون اتخاذ قرار، وإذا قدمت طلبًا إلى أحدهم يرد بأن الطلب لا يزال أمام الوزير المختص»، مضيفًا: «المحافظ بيخترع حاجات من دماغه للجباية من المواطنين بحجة أنه لا يملك الموارد».وأضاف: «لا بد ألا تضعنا وزارة التنمية المحلية فى حرج أمام الناس، فالمواطن قد يحصل على ترخيص بناء ثم فجأة يصدر قرار بوقف البناء، فيعجز المواطن عن الاستفادة من الترخيص، ويضطر للجوء إلى المحاكم لتمكينه من بناء منزله»، وتساءل: «لماذا لا تصدر الوزارة قرارًا استثنائيًا لمن حصلوا على تراخيص، فالناس تشكو وتعانى من قرار وقف البناء».فيما تساءل النائب خالد بدوى، عضو التنسيقية، عن كيفية ائتمان موظفى المحليات والمحافظات على فحص طلبات التصالح، خاصة أنهم كانوا السبب فى إعطاء تراخيص وهمية لإصحاب المبانى المخالفة، مضيفًا: «كيف يؤتمن هؤلاء وهم سبب المعاناة التى نحن بصددها الآن؟».وخلال مناقشة وزير التموين أمام الجلسة العامة، انتقدت أميرة العادلى، عضو المجلس عن التنسيقية، حذف أسماء بعض المواطنين من البطاقات التموينية، خلال عملية تنقية المستحقين دون معايير واضحة.حضر فى هذا اليوم وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور خالد عبدالغفار، وكذلك وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، وعقب إلقاء وزير التعليم العالى والبحث العلمى بيانه، طالبت الدكتورة غادة على بضرورة وجود معايير واضحة لاختيار القيادات الجامعية.وقالت للوزير: «وجهت التحية لشهداء الأطقم الطبية من أساتذة الجامعات، فهل تدرك أن معاشهم يتراوح بين ٥٠٠ و١٢٠٠ جنيه، فهل التحية كافية لهم؟»، متسائلة عن دور الوزارة فى استثمار الكوادر الشبابية فى الجامعات وتسليط الضوء عليهم وتمكينهم وفقًا لخطة الدولة فى تمكين الشباب.وتساءلت النائبة عن خطة الوزارة لوقف استنزاف العقول المصرية التى تهرب خارج البلاد ونحن فى أشد الحاجة إليها، خاصة الأطقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس. وخلال هذا اليوم، وجه نواب التنسيقية العديد من الأسئلة لوزير الدولة للإعلام عقب إلقائه بيانه أمام المجلس، وكانت البداية من النائبة أميرة العادلى، التى سألته عن انتقاداته للإعلام المصرى الذى يتولى مسئوليته.وقال النائب محمود بدر: «إن كل ما أنجزناه أننا استحدثنا وزارة الإعلام، لكن هناك غيابًا تامًا لأى إنجازات أخرى فى هذا الملف».وقالت النائبة مرثا محروس إن القنوات الخاصة هى التى تتولى مهمة الدفاع عن الدولة المصرية حاليًا فى غياب تام لإعلام الدولة.وطالبت النائبة هدى عمار بتمكين ذوى الهمم فى الإعلام المصرى، وهو الأمر الذى لم يتم تنفيذه إلى الآن. ووجه النائب أحمد مقلد سؤالًا لوزير الإعلام عن أسباب مخالفته مواد الدستور والقانون منذ توليه مسئولية الوزارة؟وتحدث النائب عمرو درويش عن سعر سهم مدينة الإنتاج الإعلامى الذى يتولى مسئوليتها وزير الإعلام، قائلًا: «إن سعر السهم هوى لـ٧ جنيهات بعدما كان ٥٠ جنيهًا».واصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توجيه الأسئلة خلال هذا اليوم لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى.وطالب النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإجراء حوار مجتمعى مع أولياء الأمور حول نظام التعليم بالثانوية العامة، مشددًا على ضرورة الاستماع لوجهة نظرهم فى هذا النظام فى شكل حوار يتضمن الرأى والرأى الآخر.وشدد على أهمية دعم مدارس الراهبات، لأنها لا تستهدف الربح، خاصة أن هذه المدارس تكلفت ما يقرب من مليون جنيه لكل مدرسة لإعداد البنية التحتية وتوفير التابلت وإعداد وسائل الاتصال، كما طالب بالتوسع فى بناء المدارس خاصة فى بنى سويف بما يخدم المواطنين فى ظل الزيادة السكانية.وسألت النائبة أميرة صابر الوزير عن خطة صيانة وتطوير المدارس، خاصة تلك البعيدة عن المراكز والعواصم، كما طلبت تخفيف الأعباء المالية التى تقع على عاتق الأسرة المصرية من خلال توفير إنترنت مجانى للطلاب.رأى النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، خلال جلسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن تصفية شركة الحديد والصلب «خطأ جسيم»، مطالبًا الوزير بالتراجع عن قراره بالتصفية، لأن التاريخ لن يرحم.وقال «درويش» إن هناك ٧٥٠٠ عامل يتضررون من هذا القرار، تعقيبًا منه على برنامج الوزارة، مطالبًا الوزير باحترام الإرادة الشعبية والعمال، وأن يساعد فى تطوير الشركة. وعقب النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على بيان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مشددًا على عدم فاعلية مراكز الشباب أو الهيئات الشبابية فى مواجهة الإرهاب، خاصة أن الإرهاب يحتاج مواجهة فكرية، وليست عسكرية فقط. وأضاف أنه يتحدث كشاب من تحت القبة، وينتظر الكثير فى مواجهة الإرهاب، لأنه لا يشعر بدور مراكز الشباب والهيئات الشبابية فى مواجهة الإرهاب، ودفعه للعزوف عن التطرف، واستغلال طاقته وإمكانياته المختلفة. وأشار إلى أنه كان يود الاطلاع على الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الفساد داخل الوزارة، فضلًا عن المنظومة الرقابية الرادعة، ولا يدرى هل منظومة الاقتراحات والشكاوى مفعلة أم لا، وإن وجدت ماذا حققت؟ واختتم بأنه لا يزال ينتظر عرضًا من الوزير بشأن مواجهة غول الفساد الذى تواجد لعقود ماضية، من خلال منظومة صارمة.شهد إلقاء نواب التنسيقية كلمات قوية تحت قبة مجلس النواب، خلال الجلسة التى أدلى خلالها الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى والموارد المائية، والسيد القصير، وزير الزراعة، ببيانيهما حول ما قدماه ضمن برنامج الحكومة.وقال محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، خلال جلسة الاستماع لبيان وزير الرى: «رغم المساعى لتغيير نظام الرى بالاعتماد على النظم الحديثة، لكنها لم تؤت ثمارها، فى ظل استمرار كثيرين فى الاعتماد على المدرسة القديمة فى الرى»، متسائلًا: «فما خطط الوزارة لتغيير هذه الثقافة العامة وحتى تلاقى النظم الحديثة قبولًا شعبيًا؟».ووجه «عبدالعزيز» سؤالًا آخر عن خطة الحكومة لإحداث توازن ما بين زراعة المحاصيل شرهة المياه، والحفاظ على المياه، وإذا ما كان الأفضل استيراد هذه المحاصيل أم الاستمرار فى زراعتها، خاصة أنها محاصيل استراتيجية.واختارت اللجنة العامة لمجلس النواب، فى هذا اليوم، النائبة مى كرم، ممثلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضوة فى لجنة القيم، المسئولة عن مواجهة تقصير أعضاء المجلس ومخالفة أى منهم للقيم والمبادئ البرلمانية المتعارف عليها.أشاد النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب التجمع، بجهود وزارة القوى العاملة، فى حضور الوزير محمد سعفان، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم.وقال «عصام» إن «القوى العاملة» اهتمت بمشكلات العمال فى المؤسسات المختلفة، وتحاول تشغيل الشباب ودعمهم فى عدد من المواقع والمحافظات، وتساءل عن دور الوزارة فى مساندة عمال شركة الحديد والصلب، ودورها فى قضيتى التحول الرقمى وقانون العمل. وفى ذات اليوم، التقى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، نواب المحافظة، لتهنئتهم على عضوية مجلس النواب، وحضر اللقاء ثلاثة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهم النائبة أميرة العادلى والنائب عمرو درويش والنائب محمد عبدالعزيز. وأعرب «الهجان» عن تقديره لدور البرلمان المصرى وجميع نوابه، بصفتهم السلطة التشريعية، مؤكدًا حتمية التوافق والتجانس بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلى الشعب من نواب البرلمان، الذين جرى اختيارهم لتمثيل أهل القليوبية تحت قبة البرلمان.وجه النائب خالد بدوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالًا لوزير الطيران المدنى محمد منار عنبة، بشأن تفاصيل أعمال تطوير المطارات، بعد ضخ الحكومة حوالى ٥٠ مليار جنيه خلال العام الماضى.وقال «بدوى» إن أزمة الإغلاق العالمى بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، أثرت بشكل كبير فى حركة النقل بصفة عامة، والطيران بصفة خاصة، لارتباطها بمجالات عديدة مثل السياحة والصناعة.كما تساءل «بدوى» حول الموقف التشغيلى لمطارات «سفنكس ٦ أكتوبر والعاصمة الدولى وبرنيس»، والقدرة الاستيعابية السنوية لهذه المطارات.من جهته، وجه النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدة تساؤلات لوزير الخارجية سامح شكرى، عن موقف الدولة المصرية حال تدخل الإدارة الأمريكية فى الشئون الداخلية المصرية، كما حدث من إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما.وقال «بدر» إن السياسة الخارجية المصرية محترمة ولا تتدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة، وفى المقابل لا تسمح مصر لأحد بالتدخل فى شئونها.وطالب بعرض آخر مستجدات الملف الليبى، فى ظل التخوف مما يفعله الطرف التركى وأذنابه.طالبت النائبة رشا أبوشقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بضرورة زيادة أنشطة مصر الثقافية فى الدول الإفريقية، منتقدة قلة عددها.ومن جهتها، استعرضت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن «التنسيقية»، من حزب التجمع، بعض التقارير البيئية الدولية الصادرة عن الاتحاد الأوروبى بشأن دول جنوب المتوسط، أمام وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، كما استعرضت تقرير الصندوق العالمى للطبيعة، وطالبت بأهمية حماية البحر المتوسط من التلوث بمخلفات البلاستيك.وطالبت «مارسيل»، الوزيرة، بالموافقة على المعاهدات المقترحة فى تلك التقارير، بشأن حماية البحر المتوسط من البلاستيك والتلوث بشكل عام.