تمهيد الطرق وصيانة أعمدة الإنارة ورفع المخلفات بقرى ملوي (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، حملة لتسوية وتمهيد الشوارع وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات الجديدة بنطاق الوحدات القروية التسع بجانب أعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة والتراكمات.قال اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برفع كفاءة الطرق والشوارع والإنارة وتكثيف أعمال النظافة لخلق بيئة صحية نظيفة المركز والمدينة.أضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية قامت اليوم بحملة نظافة مكبرة بقرى المركز وذلك لرفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة وتمهيد وتسوية الشوارع بالجليدر باستخدام معدات الوحدات القروية التسع، حيث تم تمهيد وتسوية الشوارع رفع جميع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة، وتم نقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، وكذلك استمرار اعمال صيانة اعمدة الأنارة وتركيب الكشافات بنطاق الوحدات المحلية.