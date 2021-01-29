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محمد عبدالعزيز يكتب: «يد» مصر القوية

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:05 م
محمد عبدالعزيز
محمد عبدالعزيز
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فى ظل جائحة سيطرت على العالم، وخوف ساد الكرة الأرضية كلها تصر الإدارة المصرية على تنظيم بطولة العالم لكرة اليد حسب الأجندة الدولية المتفق عليها والمحددة سلفًا، فتنجح مصر فى إبراز وجهها الحضارى وقدراتها الإدارية والتنظيمية حين تفتح أبوابها لاستضافة ٣٢ منتخبًا تمثل القوى العظمى فى اللعبة الشعبية الثانية على المستوى العالمى.
ولا أخفيكم القول إننى واحد ممن أساءوا تقدير الأمر بشأن قدرتنا على الخروج بالبطولة إلى بر الأمان- ليس تشكيكًا فى قدرة أجهزة الدولة المصرية على إنجاح البطولة- ولكن تقديرًا لعظم المسئولية وضخامة التحدى وسط هذه الظروف الصحية التى تربك الدول العظمى ذاتها، لكن الإرادة الوطنية وتشجيع القيادة السياسية للقائمين على تنظيم البطولة دفعاهم للتعهد بإنجاح هذا الحدث الرياضى العالمى، فألزموا أنفسهم أن يجعلوا منه نموذجًا تحتذيه دول العالم الراغبة فى استمرار الحياة بصورة طبيعية، رغم استمرار ظروف الجائحة، ومهما تشددت الإجراءات الاحترازية، طالما ضمنا الحفاظ على سلامة البشر من خطر الوباء العالمى المنتشر.
وقبيل البطولة بساعات تتخذ اللجنة المنظمة قرارًا حاسمًا بمنع الجمهور- المتشوق- من حضور المباريات حفاظًا على سلامة الفرق المشاركة، بل والجمهور نفسه من خطر انتشار العدوى، فيلزم الناس منازلهم ليجلسوا أمام الشاشات متابعين باهتمام شديد كل المباريات، لاسيما مباريات منتخبنا الوطنى، ورويدًا رويدًا يدخل الجمهور المصرى أجواء البطولة وينفعل بنتائج المباريات، ويبدأ فى التعرف على نجوم اللعبة من أبطال مصر والعالم.
وبعد مباراة واحدة أو اثنتين لمنتخبنا يبدأ المتابعون- الجدد- للعبة فى التعرف على أسماء نجوم مصر: يحيى الدرع، على زين، أحمد الأحمر، كريم هنداوى، محمد سند، محمد ممدوح هاشم، وسام نوار.. إلى آخر قائمة الشرف من لاعبى المنتخب الوطنى الأبطال، الذين صاروا نجومًا ينافسون لاعبى كرة القدم فى الشهرة والجماهيرية.
مجد حقيقى صنعوه لأنفسهم وبأنفسهم بسبب الرجولة فى الأداء وحسن تقديرهم المسئولية الوطنية التى تحملوها بوعى، مدركين أن نجاح البطولة جماهيريًا- وليس فنيًا- مرهون بحسن أداء منتخب الدولة المنظمة، فكانوا على قدر المسئولية رغم خلو المدرجات من الجمهور المتحمس الذى يحرك الصخر فى مثل تلك البطولات.
وتستمر الدولة فى بذل أقصى جهودها لإنجاح البطولة، حيث حرص الرئيس السيسى على حضور حفل الافتتاح بنفسه، كما واظب الدكتور مدبولى، رئيس الوزراء- ولاعب كرة اليد السابق- على حضور بعض مباريات البطولة، لاسيما مباريات المنتخب المصرى، ويفرغ وزير الشباب والرياضة، د. أشرف صبحى، نفسه ليلبى أى مطالب طارئة تطلبها اللجنة العليا المنظمة للحدث، ويواصل الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى للعبة، الإشراف على كل صغيرة وكبيرة، بما يضمن نجاح التنظيم الذى يطلع به وطنه الأم، ويحرص كل عناصر اللعبة على استغلال البطولة لمزيد من التعريف باللعبة، وإكسابها مزيدًا من الشعبية التى تستحقها.
وتستغل اللجنة المنظمة للبطولة- والإدارة المصرية- الحدث بذكاء شديد فى الترويج للسياحة فى مصر، حيث يتم تنظيم جولات سياحية للفرق المشاركة، وتُطير وكالات الأنباء صور اللاعبين فى حضن الأهرامات، وتنجح الفكرة لدرجة أن بعض لاعبى الفرق المشاركة يبدون رغبتهم فى تمديد الإقامة بعد انتهاء البطولة رغبة فى زيارة مزيد من المقاصد السياحية التى لم يتمكن أحد منهم من زيارتها خلال أيام البطولة، الأمر الذى يمثل صورة من صور التكامل بين أجهزة الدولة فى استغلال الحدث للصالح الوطنى بالترويج للسياحة من قبل نجوم عالميين لهم تأثير إيجابى على مواطنيهم، لحثهم على زيارة مصر بعد زوال تهديد فيروس كورونا.
وجه سعادتى كمواطن مصرى بنجاح حدث رياضى عالمى هو أن هذه البطولة أكدت يقينًا راسخًا عندى، إذ إن قناعاتى هى أن المصرى إذا أراد فإنه يستطيع، وهذا ما حدث بالفعل، فنحن- الدولة والمنظومة الرياضية والشعب- أردنا النجاح فحققناه، رغم كل التحديات التى أشرنا إليها سلفًا، وهى تحديات لو تعلمون عظيمة، فإن دولة كبرى كاليابان اضطرت إلى تأجيل الأوليمبياد العالمى من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢١، ولا يزال موقف إقامة البطولة غامضًا لم يُحسم بعد.. حتى إن ولاية فلوريدا الأمريكية أعلنت منذ أيام عن استعدادها لاستضافة الأوليمبياد فى حال اعتذرت طوكيو عن الاستضافة بسبب الجائحة.
مصر يا سادة دولة قوية ذات إرادة وإذا أرادت فعلت، الأمر لا يتوقف عند الحدث الرياضى، بل فى هذا رسالة واضحة- لمن يجهل أو يتجاهل- مفادها أن احترموا إرادة مصر وأحسنوا التعامل مع قدرات «يد» مصر القوية.

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