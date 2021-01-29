سارة شريف يكتب: عرب مثلهم

فجأة عاطفة.. فجأة مشاعر دافئة.. فجأة لقاءات وصور وتصريحات إعجاب، فجأة دون تحذيرات من عمليات إرهابية، ولا مخاوف من طعن ودهس وأجساد مفخخة.. خلال الأشهر الأخيرة انهالت علينا الصور اللافتة بين لابسى البذلات من الإسرائيليين ولابسى الجلابيب البيضاء من العرب، فى دبى وأبوظبى وفى تل أبيب. فجأة حب قوى ظهر من تحت الأرض.إسرائيل تدعو مواطنيها لزيارة الإمارات، وقريبًا البحرين والسودان، مع توصيات للإسرائيليين بأن يكونوا نموذجًا رائعًا للسياح، فجأة لم تعد هناك تحذيرات بقنبلة ناسفة أو بطعن سكين من «مُخرب»، مَن كان يصدق؟!المؤتمرات ولقاءات الزوم أصبحت يومية، والصور والتغريدات أيضًا يومية، يقول المراقبون إن ثمة شيئًا غريبًا يحدث لا يمكن فهمه، هناك من أرجعه لحقيقة أنه لم تكن هناك حرب، وهناك من رأى أن المصلحة سيدة الموقف، وهناك من رأى أنه كان نتاج علاقات سرية استمرت لسنوات وفقط عرفت طريقها لشاشات التلفاز فى الأسابيع الأخيرة، لا يهم السبب، الأكثر أهمية هو التوصيف.بعد اتفاقات التطبيع، لدى إسرائيل أزمة، فالمطلوب الآن هو إعادة توصيف وتعريف العلاقة الجديدة بين العرب والإسرائيليين، كيف يمكن للحكومة الإسرائيلية التى كانت تحذر من العرب؟ أن تشجع اليوم مواطنيها على الاقتراب منهم؟ حسنًا، سيقولون إن هؤلاء جيراننا عرب بدون حروب سابقة، وهؤلاء فلسطينيون مع نزاعات حالية. ولكن هؤلاء عرب وهؤلاء عرب، لا يمكن لأحد أن ينكر.هناك أزمة توصيف أخرى، وهى تتعلق بالرواية التى تتبناها إسرائيل عن نفسها، الهوية الإسرائيلية التى بُنيت على أسس الحصار والحرب الدائمة والأعداء المحيطين بها ستكون مضطرة إلى أن تجد لها تعريفات جديدة، مع حقيقة أن الوضع لم يتغير كليًا، فلا تزال إسرائيل محاطة بتهديدات من جانب لبنان وسوريا وإيران، لكنها أيضًا لم تعد الدولة الصغيرة الجديدة التى يكرهها كل من فى محيطها، بل على العكس فهناك اتفاقات سلام وصور دافئة تغرق الشاشات. الأوصاف القديمة لم تعد ذات صلة.هناك أزمة أخرى لدى الحكومة اليمينية، فعندما تكون اتفاقات السلام أهم إنجازاتها فى الولاية التى استمرت عامًا وعدة أشهر، فإنه من الممكن أن يُطرح سؤال: إذا كان اليمين جاء بالسلام مع العرب، فلماذا لا يفعله مع الفلسطينيين؟ وهل هذا يعنى أن اليمين الإسرائيلى لم يعد مثلما كان؟ وأين هو اليسار الإسرائيلى الذى كان يتخذ السلام شعاره؟وبعد جنى ثمار السلام، وبدء الشراكات والاتفاقات المرتقبة، كيف ستعارض إسرائيل الرسالة السابقة بأن أى تغلغل عربى خطر على الهوية اليهودية؟ الحديث الآن عن حملة شراء عربية للعقارات فى الأحياء الفخمة فى تل أبيب وفى القدس، وعن استثمارات فى الصناعات الاستراتيجية، سيجلس فى مجالس إداراتها لابسو الجلاليب البيضاء، وعن إقامة مصانع سيعمل فيها العرب فقط، وعن مطربات ومطربين إسرائيليين ستكون عليهم إقامة حفلات فى دبى، وسيستعدون لتقديم أغنيات عربية من الآن. كيف سيتم تبرير كل هذا؟.. هل ستقول إسرائيل إن هؤلاء عرب وهؤلاء عرب من نوع آخر؟