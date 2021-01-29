عودة الغريم.. هل ينجح ساعر فى إنهاء حكم نتنياهو؟

قبل أقل من شهرين على الانتخابات الإسرائيلية، المقررة فى مارس المقبل، ازداد المشهد السياسى سخونة، بعدما نجح جدعون ساعر، المنافس السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على زعامة حزب «الليكود»، فى الانشقاق عن حزبه القديم وتأسيس حزب «أمل جديد»، بعد ٩ أيام من انشقاقه، لينقل المنافسة مع غريمه التقليدى إلى خارج الصفوف الحزبية.وفى الوقت الذى ترتب فيه الأحزاب التقليدية أوراقها استعدادًا للانتخابات، تنشغل الساحة السياسية فى إسرائيل بالتساؤل حول مدى قدرة الحزب الجديد لـ«ساعر» على إقصاء «نتنياهو» من المشهد، والنجاح فيما فشل فيه سابقوه، وعلى رأسهم بينى جانتس، زعيم تحالف «أزرق- أبيض»، فى ظل التاريخ الطويل من الخلافات بين الرجلين.«الدستور» ترصد فى السطور التالية تاريخ الخلاف بين «ساعر» و«نتنياهو»، وطبيعة المنافسة بينهما، وفرص الأول فى إزاحة الثانى عن رئاسة الوزراء فى انتخابات مارس المقبلة، بالإضافة إلى قدرة حزب «أمل جديد» على تغيير المشهد السياسى فى إسرائيل.انشقاقه عن «الليكود» سبَّب صدمة لليمين.. وحزب جديد استقطب أعضاء بارزين فى الكنيستفى الـ٨ من ديسمبر الماضى، أعلن جدعون ساعر، عضو الكنيست عن حزب «الليكود»، انشقاقه عن صفوف حزبه، معلنًا عداءه لحكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بقوله: «هذه الحكومة نهبت نفسها والشعب.. والتركيبة الحالية لن تكون قادرة على إجراء التغيير اللازم».وأضاف «ساعر»، فى تصريحاته وقتها: «قبل عام حاولت التغيير وترشحت لرئاسة الليكود وخسرت أمام نتنياهو، وفى العام الماضى، أدركت أكثر من أى وقت مضى أن الليكود قد غير وجهته وابتعد عن مسارنا، وإسرائيل بحاجة إلى الاستقرار والوحدة، ونتنياهو غير قادر على تحقيق ذلك».وبعد ٩ أيام من هذه التصريحات، سجل «ساعر» حزبه الجديد لدى لجنة الأحزاب، وأطلق عليه اسم «أمل جديد- وحدة لإسرائيل»، ونجح فى ضم عدد من أعضاء الكنيست والسياسيين البارزين، على رأسهم نائبة الكنيست عن «الليكود» يفعات شاشا بيتون، وعدد من أعضاء الحزب البارزين، مثل شيرن هيسكل وميخال شير وزئيف ألكين، الذى أحدث انشقاقه صدمة فى صفوف اليمين الإسرائيلى، بالإضافة إلى عضوى الكنيست يوعز هندل وتسيفى هاوزر، من حزب «ديرخ إيرتس».وكان من المرتقب أن ينجح الحزب الجديد فى ضم «جادى أيزنكوت»، رئيس الأركان الإسرائيلى الأسبق، قبل أن يعلن، مؤخرًا، عن اعتزاله الحياة السياسية، ما حرم «أمل جديد» من أصوات كثيرة.ومع تولى «ساعر» رئاسة الحزب الجديد، أصبح غريم «نتنياهو» التقليدى مرشحًا لمنافسته على رئاسة الحكومة المقبلة، حال قدرته على تأمين الأصوات المناسبة لذلك.ووفقًا لمبادئ الحزب الجديد فإنه سيعمل على تثبيت هوية إسرائيل كدولة للشعب اليهودى، مع تشجيع الاستيطان والزراعة فى النقب والضفة الغربية وغور الأردن والجولان، بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية ودعم الاقتصاد الحر، وهو ما يتفق مع سياسات اليمين التقليدية.ومع تبنى حزب «ساعر» نفس السياسات اليمينية التى يتبعها «الليكود» مع «نتنياهو» فى عدد من القضايا الرئيسية، بما فيها العلاقات مع فلسطين، فإن «أمل جديد» أصبح يشكل خطرًا على أحزاب يمين الوسط، وعلى رأسها حزب «اليمين»، بزعامة نفتالى بينيت، كما قد يحرم تحالف «أزرق- أبيض» من قدرته على الاستفادة بأصوات اليمين الرافضة سياسات «نتنياهو»، ما قد يحرمه من القدرة على حسم أغلبية الكنيست لصالحه. ورغم التوجه اليمينى الواضح لـ«ساعر»، الذى يجعله وفق آراء المراقبين أكثر يمينية من «نتنياهو»، بالإضافة إلى علاقاته المتميزة مع اليهود المتشددين، اتهم «الليكود» عضوه المنشق بأنه ينجرف خلف اليسار.وقال «الليكود» فى بيانه عن انشقاق «ساعر» إنه يغادر الحزب، لأنه هُزم فى الانتخابات التمهيدية، ولأنه تراجع فى استطلاعات الرأى الداخلية، مشيرًا إلى أن «ساعر» سبق أن أقسم أنه لن ينشق على الحزب.وأضاف بيان «الليكود» إن «ساعر» قد «حنث بكل وعوده، وتنازل عن الليكود على وجه التحديد، فى الوقت الذى يقدم فيه رئيس الوزراء (نتنياهو) ملايين اللقاحات لمواطنى إسرائيل، مما يقلل معدلات الإصابة بالمرض والوفيات إلى واحدة من أدنى المستويات فى العالم، ويجلب اتفاقيات سلام تاريخية».وتابع: «ساعر قرر التخلى عن اليمين، والانضمام إلى قائمة طويلة من السياسيين الذين تخلوا عن الليكود ثم انهاروا تمامًا، وسيبقى الليكود موحدًا ومتماسكًا، وعند جره إلى الانتخابات سيفوز».خبراته تؤهله لتجاوز ما فشل فيه جانتس.. وثأره مع «بيبى» يجعله يرفض حلول الوسطخلافًا لقيادات تحالف «أزرق- أبيض»، التى نافست «نتنياهو» طيلة الأشهر الماضية، فإن جدعون ساعر، ٥٤ عامًا، يعد أكثر خبرة ودراية بالساحة السياسية الإسرائيلية، بالإضافة إلى أنه كان واحدًا من قيادات اليمين الإسرائيلى وحزب «الليكود» الذى يتزعمه «نتنياهو» لسنوات طويلة، كما سبق أن شغل عددًا من المناصب الوزارية، لذا فإن خبراته السياسية تمنحه شعبية كبيرة.هاجر والد «ساعر» من الأرجنتين إلى إسرائيل فى سن مبكرة، وأصبح الطبيب الشخصى لرئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق، دافيد بن جوريون، كما عمل طبيبًا فى سيناء خلال حرب ١٩٧٣، فيما كانت والدته، التى تنحدر أصولها من آسيا الوسطى، مدرسة للعهد القديم فى المدارس الدينية الإسرائيلية.ووفقًا لأصوله العائلية، يؤكد المراقبون أن «ساعر» يدرك طبيعة «نتنياهو» جيدًا، ويفهم ما لا يفهمه آخرون فى المشهد الإسرائيلى، وعلى رأسهم «جانتس» نفسه، لذا لن يقبل بحلول الوسط بأى شكل من الأشكال، ولن يوافق على الجلوس فى حكومة واحدة مع «نتنياهو»، ولن يكرر خطأ «جانتس» بالثقة فى تعهدات «نتنياهو» إلى أن يفقد جمهور ناخبيه.وإلى جانب ذلك، يرى المراقبون أن «ساعر» يبحث عن الانتقام والرد على إهانات «نتنياهو» المتكررة له، طوال سنوات عدائهما، خاصة بعدما حصل الأول على المركز الرابع فى قائمة «الليكود» فى انتخابات الكنيست التى أجريت فى شهر أبريل ٢٠٢٠، لكن رئيس الوزراء أبقاه رغم ذلك خارج الحكومة وحرمه من تولى أى مناصب وزارية. ووفقًا لذلك، لم يكن أحد يستبعد اشتداد المنافسة بين الرجلين، وبحث «ساعر» عن استبدال «نتنياهو»، وحديثه عنه بلهجة حادة، وانتقاده إدارة الحكومة لأزمة كورونا، وقرارات الإغلاق، وهى القضية التى تشغل بال كثير من الناخبين الإسرائيليين حاليًا.