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القبلة

قيادي بالعشيرة المحمدية يهاجم قانون الصوفية: كان سببا في تدمير الطرق

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:53 م
الدكتور صلاح الدين
الدكتور صلاح الدين حامد القيادي
كتب: عمرو رشدي
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هاجم الدكتور صلاح الدين حامد القيادي بالعشيرة المحمدية، قانون الطرق الصوفية، قائلاَ: الذين وضعوا قانون التوريث في الطرق الصوفية كانوا سببا في انهيار وتدمير الطرق والزوايا الصوفية، لأنه يتم اختيار ابن الشيخ شيخًا بدون كفاءة، وبذلك هم وضعوا قنبلة عنقودية ينفجر منها جزء كل فترة في طريقة، فيفتت الطرق وينسفها ويُظهر التصوف في وسط الركام في أسوأ صورة.

وتابع في تصريحات له: بعد أعوام قليلة تنتهي هذه الطرق تمامًا بالتدمير الذاتي ولن يتبقى ويبقى إلا ما ينفع الناس ويرضى عنه رب الناس، وذلك لابد من إعادة دراسة وإصلاح قانون الطرق الصوفية وإخراجه في صورة تُرضي الله فقط وليس إرضاء لكل شيخ يريد أن يختم حياته بسوء الخاتمة وضياع من جاءوا إليه ليأخذ بأيديهم لله.

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