12 وفاة و864 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية أنه تم تسجيل 864 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و12 حالة وفاة.وأوضحت الوزارة- في بيان مساء اليوم الجمعة وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 325،033 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا 8158 حالة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 4281 حالة.وأشارت إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات بلغ 67 حالة، وغادرت 44 حالة، وأن إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 390 حالة.