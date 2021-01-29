مينا مسعود: أقدم «الأكشن» لأول مرة فى «عز الضهر».. وأعمل على إتقان «العربية» (حوار)

■ بداية.. ما حقيقة أن خطتك للعمل فى السينما المصرية تعود لعدم وجود عروض عمل لك فى هوليوود بعد فيلم «علاء الدين»؟

■ إذن ما السبب وراء رغبتك فى التمثيل فى مصر والمشاركة فى فيلم «فى عز الضهر»؟

■ ما المعايير التى وضعتها لقبول العمل فى السينما المصرية؟

■ كيف ستتغلب على مشكلة اللهجة؟

■ مَن الفنانون الذين تتمنى التعاون معهم فى فيلمك الجديد؟

■ كيف تخطط للعمل بين مصر وأمريكا فى الفترة المقبلة؟

■ لماذا توقف إنتاج مسلسل «reprisal»، الذى كنت تشارك به رغم نجاح الموسم الأول؟

■ أخيرًا.. ما تفاصيل تجربتك مع الكتابة؟

أعرب الفنان العالمى مينا مسعود عن سعادته بالعمل فى السينما المصرية لأول مرة، من خلال مشاركته فى فيلم «فى عز الضهر»، الذى يناقش أزمة الهوية فى إطار من الأكشن والدراما، مؤكدًا أن العمل فى مصر كان أحد أحلامه منذ الطفولة، خاصة أنه يرى أن الفن هو أحد عناصر قوة مصر الناعمة. وأوضح نجم هوليوود، خلال حواره مع «الدستور»، أنه يعمل حاليًا على إتقان اللغة العربية واللهجة المصرية، لأنها لغة وطنه الأم، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على تأليف كتاب خاص عن تجربته الخاصة كشخص نباتى، وسيتضمن وصفات خاصة للأطعمة النباتية المصرية، وعلى رأسها «المحشى» و«الكشرى».- غير صحيح، وسبق أن أوضحت للصحافة هذه النقطة، لكن يبدو أن البعض فهم حديثى بشكل خاطئ، فبعد فيلم «علاء الدين» تلقيت عروض عمل متنوعة، رغم صعوبة أن يحصل فنان من أصل عربى على عمل فى هوليوود، لكنى لم أقبل هذه العروض لأن لدىّ رغبة فى تقديم نوعية معينة من الأدوار، وهو ما أبحث عنه حاليًا، كما أنها الفيصل فى موافقتى على ما يعرض علىَّ.- العمل فى السينما المصرية كان أحد أحلامى منذ الطفولة، فمصر هى القوة الفنية الثالثة بعد هوليوود فى أمريكا، وبوليوود فى الهند، وطيلة عمرى أتمنى أن يرى العالم أن مصر بها صناعة سينمائية متميزة، وأن لدينا بلدًا جميلًا، يختلف عن الشكل السيئ الذى يجرى تصديره عنه، وأبسط الطرق لتحقيق تلك الأعمال السينمائية، خاصة أن الفن هو أحد عناصر القوة الناعمة لمصر، نظرًا لقوته وتأثيره.وكما قلت سبق أن تلقيت عروضًا كثيرة، لكن قررت أن أبدأ حلمى بفيلم «فى عز الضهر»، الذى جذبتنى قصته، لأنه يناقش أزمة الهوية، وأعتقد أن تجربتى فى هذا الفيلم ستكون مختلفة وجديدة، لأنه يجمع بين الدراما والأكشن، ويحكى عن قصة شاب يدعى «حمزة» يأتى إلى مصر فى ظل عمله وسيطًا لعصابات المافيا.وإلى جانب ذلك، يضم فريق عمل الفيلم مجموعة من الفنانين الذين يتماشى طموحهم مع طموحى، ومن بينهم صناع العمل وشركة «سيجنال» للإنتاج التى وفرت كل الإمكانيات لخروج الفيلم بشكل متميز.- لم أضع شروطًا بالشكل الذى يتخيله البعض، لأن الشركة المنتجة اتفقت معى على كل التفاصيل قبل التعاقد، وشروطى الوحيدة كانت تتعلق بالظروف التى يمر بها العالم حاليًا من انتشار فيروس كورونا، لذا طلبت الحفاظ على التباعد الاجتماعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى ينتهى التصوير على خير، والشركة المنتجة لم تعترض على ذلك، بل وفرت كل السبل لتحقيق الأمان لجميع العاملين فى الفيلم.- منذ قدومى إلى مصر لأول مرة منذ ١٠ سنوات أعمل على إجادة اللغة العربية واللهجة المصرية من أجل التحضير لخطوتى الحالية، وأتدرب الآن مع متخصص لإتقان اللهجة جيدًا، خاصة أن الفيلم يتناول قصة شاب من أصل مصرى، لكنه عاش فى الخارج لعدة سنوات، ما يعنى أنه يجب أن يتقن اللهجة بشكل تام.كما أن اللغة العربية هى لغة وطنى الأم، وأنا سعيد بها وأتمسك بالحديث بها وإتقانها طوال الوقت، لذا وافقت على الفور فى الاشتراك فى المبادرة التى أطلقتها وزارة الهجرة، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وإتاحة تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية للمصريين المقيمين بالخارج، من خلال برنامج واضح تم إعداده خصيصًا لهم تبعًا لفئاتهم العمرية.- لو كان المقصود الفنانين العالميين فإن الشركة المنتجة تتواصل مع أكثر من نجم عالمى حاليًا، وستعلن قريبًا عن مفاجأة الاستعانة بأحد نجوم العالم كضيف شرف.أما بالنسبة للفنانين المصريين، فأنا أشعر بالسعادة لمشاركة جميع الفنانين المصريين فى أحد الأفلام بشكل عام، وإن كنت أتمنى التعاون بشكل خاص مع الفنانة الكبيرة يسرا والزعيم عادل إمام، لأنهما من القامات الفنية الكبيرة.- التنقل والسفر أمر طبيعى فى عالم التمثيل، ولدى حاليًا مشروع سينمائى جديد أعمل عليه فى هوليوود، وسأبدأ تصويره قريبًا، وسبق أن أخبرت الجهات المنتجة لأعمالى، سواء فى مصر أو أمريكا، ويجرى التنسيق بينها حاليًا حتى لا تتعارض مواعيد التصوير.كما أنى منذ بدايتى الفنية لا أعانى من أى أزمة فى العمل تحت الضغط وتحمل المسئولية، لذا وافقت عائلتى على قرارى بترك دراسة العلوم والتوجه لدراسة التمثيل، والحمد لله نجحت فى ذلك وأحلامى تتحقق مع الوقت، وما زال لدى كثير من الأحلام لأحققها.- هذا المسلسل كان تجربة جيدة واستمتعت بها كثيرًا، لكنه كان من إنتاج ٣ شركات، هى «ديزنى» و«فوكس» وشركة أخرى، وعندما اشترت «ديزنى» شركة «فوكس» أصبح لها حق اتخاذ القرارات بشأن المسلسل، وقررت عدم استكماله لأسباب تخصها.- أردت توثيق رحلتى كشخص نباتى من خلال كتاب يحمل اسم «Evolving Vegan»، خاصة أنى توقفت منذ ٦ سنوات عن تناول اللحوم المصنعة فى أمريكا، لأنها غير طازجة ولا تُباع عند الجزارين مثل مصر، ويضم الكتاب نصائح ووصفات طعام للنباتيين، من بينها أكلات مصرية شهية مثل المحشى والكشرى.