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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رفع 340 طن مخلفات صلبة وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:47 م
حملة نظافة للشوارع
حملة نظافة للشوارع
المنيا ـ على حسين
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات نظافة مكثفة بأحياء وشوارع المدينة والقرى التابعة لها وصلت إلى 11 حملة نظافة نجحت خلالها في رفع 340 طن مخلفات وقمامة وأتربة ونقلها من نقاط التجمع إلى المقلب الوسيط.

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة لرفع نقاط التجمع وتنفيذ حملات مستمرة بنطاق المركز والمدينة فقد تم تنظيم 11 حملة نظافة بالقرى والأحياء لتوفير بيئة صحية جيدة للمواطنين في ظل انتشار جائحة كورونا والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأوضح رضا عبد الرحمن رئيس الوحدة القروية بقرية طوخ الخيل أنه تم تنظيم حملة نظافة مكبرة بقري طوه وصفط الغربيه وعزبة محجوب لرفع مستوى كفاءة الطرق من إزالة الأتربة ورفع التجمعات حيث تم رفع 30طن قمامة ومخلفات صلبة.

وأضاف مصطفى الديبكي رئيس الوحدة القروية بقرية نزلة خسين أنها قامت بعمل حمله نظافة مكبرة على مدار 3 ورديات بقري سوادة وابو فليو وزاوية سلطان والشرفا ونزلة فرج الله ونزلة عبيد وطهنا الجبل وتم رفع 35 طن قمامة ومخلفات صلبة.

وأشار حمادة جمعة رئيس الوحدة القروية بقرية دمشير إلى أن حملة النظافة المكبرة أسفرت عن رفع تراكمات القمامة الموجودة بها والتي بلغت 40طن قمامة ومخلفات صلبة من قري نزلة الفلاحين وزكريا والطوبجي.

وفي مدينة المنيا قال عرفات عبدالله رئيس حي وسط المدينة إن الحي نفذ حملة نظافة مكبرة بشوارع الحي بامتداد من منطقة الحميات وارض المستشار وصولا الي منطقة التنظيم والادارة، حيث تم رفع 50 طن قمامة ومخلفات صلبة.

وقال رمضان جمال رئيس حي غرب المنيا غنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بنطاق الحي وتم رفع 70 طن قمامة ومخلفات صلبة.

وأكد يوسف الديب رئيس الوحدة القروية بقرية صفط الخمار أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بنطاق قري الوحده وتم رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة.

وأوضح محمد محمود رئيس الوحدة القروية بقرية تلة أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بقرية وتم رفع 25 طن قمامة ومخلفات صلبة من قري تلة وبهدال وصفط الشرقية.

وأضاف هشام الضوي رئيس الوحدة القروية بقرية بني احمد الغربية أن حملات النظافة المكبرة بالقرية تم خلالها رفع 20 طن قمامة ومخلفات صلبة.

وفي قرية البرجاية أكد عماد محمود أن أعمال النظافة بنطاق قرى الإسماعيلية والبرجاية وزهرة وصفط اللبن وطريق مصر أسوان اسفر عن رفع 30 طن تراكمات من أماكن التجمع.

كما واصلت قرية بني محمد سلطان رفع التراكمات من الطرق العامة والشوارع علي مدار الساعة وكذلك بحي جنوب وحي شمال المنيا رفع التجمعات ونظافة الشوارع.

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