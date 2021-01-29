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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نيابة الأزبكية تباشر التحقيق مع المتهم بحرق سوق التوفيقية

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:10 م
حرق سوق التوفيقية
حرق سوق التوفيقية
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بدأت نيابة الأزبكية التحقيق مع المتهم بإضرام النيران في سوق التوفيقية، صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن احتراق عدد من المحلات والأكشاك.

وكان فريق من نيابة الأزبكية قد انتقل لمعاينة موقع الحريق والاستماع لأقوال أصحاب المحلات، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة وفحص موقع الحريق، لبيان أسبابه، كما كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مرتكب واقعة إضرام النيران بعدد من المحال التجارية في منطقة التوفيقية، ما أسفر عن احتراق 14 كشكا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة، وتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

وأسفرت التحريات والفحص عن وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراء ارتكاب الواقعة "بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة– له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم، حصل على كمية من "البنزين" من صاحب مركبة "توك توك"، عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته، وتوجه لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النيران في بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته محل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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