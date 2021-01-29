النمسا ترحب باعتماد «الدواء الأوروبية» لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

رحبت وزارة الصحة النمساوية بقرار وكالة الدواء الأوروبية بشأن الموافقة على استخدام لقاح "أسترازينيكا" للوقاية من وباء "كورونا".وقالت مصادر في وزارة الصحة- في تصريحات اليوم الجمعة- إن وكالة الدواء الأوروبية منحت موافقة طارئة لاستخدام لقاح "أسترازينيكا"، ولكن الأمر متروك الآن للمفوضية الأوروبية لاتخاذ القرار النهائي، مشيرة إلى أن موافقة المفوضية الأوروبية تعتبر إجراء روتينيا.يشار الى أن لقاح "أسترازينيكا"، الذي تم اعتماده اليوم، هو ثالث لقاح معتمد في الاتحاد الأوروبي بعد موافقتين سابقتين على لقاحي "فايزر- بيونتك" و"مودرنا".ومن المقرر أن تستقبل النمسا أولى شحنات لقاح "أسترازينيكا " في 7 فبراير المقبل.