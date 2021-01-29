تلامذة أسامة الأزهري ينفذون وصيته بقراءة القرآن على روح عبلة الكحلاوي

نشر عدد من تلامذة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، وصية أستاذهم بقراءة ختمة قرآنية على روح الدكتورة عبلة الكحلاوي عبر صفحاتهم على "فيسبوك".وسارع عدد من كبير من أبناء وتلامذة الشيخ أسامة الأزهري في تلبية دعوته، وقراءة القرآن الكريم وإهداء ثوابه إلى روحها الطاهرة، حيث ساهم في ذلك أيضًا عددًا كبيرًا من أصدقائهم.وكتب الداعية هشام محمود الأزهري عبر صفحته على "فيسبوك": قيامًا ببعضِ حقِّها علينا، وعمَلًا بالوصيِّةِ التي أوصانا بها شيخُنا الدكتور أسامة الأزهري نشرع بعون الله تعالى في قراءة ختمة قرآنية على رُوْحِ سيدتِنا العالمة العاملة، الوليَّةِ الصالحةِ، شيخةِ مشايخِنا، الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي.وأضاف: على من يرغب مشاركَتَنا في هذا العمَلِ الصالحِ، وفي هذا الواجب المحتَّمِ، وفي تنفيذ هذه الوصيَّةِ البارَّةِ أن يكتب الجزءَ الذي يستطيع قراءَته، ثم يعود بعد الانتهاء من قراءتِهِ فيكتب (تمَّ) على نفسِ تعليقِهِ؛ حتى نتأكَّد من ختم القرآن ختمةً واحدةً كاملةً على الأقلِّ.. نسأل الله تعالى للفقيدةِ الغالية الرحمةَ الواسعة، وإنا لله وإنا إليهِ راجعون.وكان قد أمّ الدكتور أسامة الأزهري، المصلين في جنازة الدكتورة عبلة الكحلاوي، الاثنين الماضي بمسجد الباقيات الصالحات بالمقطم.وأبلغت أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي، الدكتور أسامة الأزهري، بأنها أوصت أن يؤم صلاة الجنازة عليها وأن يدعو لها.وأدى الدكتور أسامة الأزهري صلاة الجنازة على روح الدكتورة عبلة الكحلاوي، بعد أن ألقى كلمة في نعيها، فاضت فيها دموعه حزنا على الفقيدة الكبيرة، ثم بعد صلاة الجنازة توجه إلى الله بالدعوات للفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة حسب وصيتها.وقال: نعزي أنفسنا والشعب المصري والعربي في وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي، وأسال الله العظيم أن يرحمها لأنها كانت أمًّا لي ولن أنساها وستظل في قلبي.ونعى الدكتور أسامة الأزهري الداعية الإسلامية التي وافتها المنية مساء اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا.وقال الأزهري في بيان له تحت عنوان رثاء أستاذتنا الدكتورة عبلة الكحلاوي: شمس من العلم والولاية قد انطفأت.وتابع: ببالغ الحزن والألم والأسى أنعي إلى الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية أستاذتنا الفقيهة الجليلة الشيخة الصالحة، الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي، والله يعلم ما في القلب من حزن شديد على فقدها.