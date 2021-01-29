محافظ الغربية يوفر أماكن بديلة لمكاتب البريد الجاري تطويرها

في استجابة سريعة لطلب أهالي قرية شبرا النملة، وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشكيل لجنة لمعاينة المجمع التنموي بقرية شبرا النملة؛ ليكون بديلًا لمكتب بريد القرية، والذي يتم تطويره ضمن خطة تطوير شاملة لعدد ٤٦ مكتب بريد على مستوى المحافظة.يذكر أن محافظ الغربية قد وجه أيضًا بتخصيص مدرسة اليوم الواحد بقرية شوبر لحين انتهاء تطوير مكتب بريد القرية، وذلك لتخفيف العبء على أهالي القرية وخاصةً كبار السن وأصحاب المعاشات.