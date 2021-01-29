3 وفيات و277 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الجمعة، تسجيل 277 حالة إصابة بفيروس "كورونا" و3 حالات وفاة في يوم واحد.وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 106 آلاف و887 إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2884 حالة.وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 72 ألفًا و956 حالة، بعد شفاء 211 حالة خلال يوم واحد، موضحًا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن.وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.