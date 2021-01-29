تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2021

أبرز مشاهير قراء القرآن الكريم في قناة المجد

مجموعة قنوات المجد

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وانطلق البث التجريبي لقناة المجد للقرآن الكريم في شهر أغسطس من عام 2004، وتعد هذه القناة الأولى والأهم من بين جميع القنوات المتخصصة في تقديم تلاوة القرآن الكريم.

وانطلق البث التجريبي لقناة المجد للقرآن الكريم في شهر أغسطس من عام 2004، وتعد هذه القناة الأولى والأهم من بين جميع القنوات المتخصصة في تقديم تلاوة القرآن الكريم.

يهل يوم الجمعة على المسلمين في كافة أنحاء العالم بالنفحات الطيبة ويفضل المسلمون في كافة بقاع الأرض تشغيل القرآن الكريم من خلال المذياع أو التليفزيون، وتكون قناة المجد للقرآن الكريم هي الأقرب لهم لما تعرضه من محتوى متميز خلال الـ 24 ساعة.ويبحث المسلمون في مصر والبلاد العربية عن تردد قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات 2021، حيث إن يوم الجمعة يعد يوما مختلفا عن باقي أيام الأسبوع لما فيه من خشوع وسكينة، ويستحب المسلمون في يوم الجمعة التطهر وسماع وتلاوة القرآن الكريم؛ قبل أداء صلاة الجمعة وبعدها.نايل سات120542750034SDنايل سات120532750034SDعرب سات124752750034 SDوتتميز قناة المجد للقرآن الكريم بتعدد مشايخها وقرائها بأصواتهم المختلفة العذبة، وتبث قناة المجد للقرآن الكريم تلاوات مختلفة على مدار 24 ساعة، ويصل عدد مشايخها لأكثر من 150 قارئا.محمد صديق المنشاوي، محمد محمود الطبلاوي، محمود علي البنا، محمود خليل الحصري، محمود صديق المنشاوي، مشاري العفاسي، عبدالرحمن السديس، عبدالرشيد صوفي، عبدالرزاق الدليمي، عبدالفتاح الشعشاعي، عبدالمحسن القاسم، عبدالمنعم عبد المبدئ، عبدالهادي كناكري، عبدالودود مقبول حنيف، علي بن عبدالرحمن الحذيفي، علي السويسي، علي جابر، عيسى العجمي، فارس عباد، قدري محمد عبدالوهاب، محمد أبوسنينة، محمد المحيسني.قناة المجد العام.قناة القرآن الكريم.قناة الحديث الشريف.قناة المجد للأطفال.قناة المجد العلمية.قناة ماسة المجد.