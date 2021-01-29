تردد قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات 2021
الجمعة 29/يناير/2021 - 07:23 م
يهل يوم الجمعة على المسلمين في كافة أنحاء العالم بالنفحات الطيبة ويفضل المسلمون في كافة بقاع الأرض تشغيل القرآن الكريم من خلال المذياع أو التليفزيون، وتكون قناة المجد للقرآن الكريم هي الأقرب لهم لما تعرضه من محتوى متميز خلال الـ 24 ساعة.
ويبحث المسلمون في مصر والبلاد العربية عن تردد قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات 2021، حيث إن يوم الجمعة يعد يوما مختلفا عن باقي أيام الأسبوع لما فيه من خشوع وسكينة، ويستحب المسلمون في يوم الجمعة التطهر وسماع وتلاوة القرآن الكريم؛ قبل أداء صلاة الجمعة وبعدها.
12054
H
27500
34
SD
نايل سات
12053
H
27500
34
SD
عرب سات
12475
27500
34 SD
محمد صديق المنشاوي، محمد محمود الطبلاوي، محمود علي البنا، محمود خليل الحصري، محمود صديق المنشاوي، مشاري العفاسي، عبدالرحمن السديس، عبدالرشيد صوفي، عبدالرزاق الدليمي، عبدالفتاح الشعشاعي، عبدالمحسن القاسم، عبدالمنعم عبد المبدئ، عبدالهادي كناكري، عبدالودود مقبول حنيف، علي بن عبدالرحمن الحذيفي، علي السويسي، علي جابر، عيسى العجمي، فارس عباد، قدري محمد عبدالوهاب، محمد أبوسنينة، محمد المحيسني.
قناة المجد العام.
قناة القرآن الكريم.
قناة الحديث الشريف.
قناة المجد للأطفال.
قناة المجد العلمية.
قناة ماسة المجد.
وانطلق البث التجريبي لقناة المجد للقرآن الكريم في شهر أغسطس من عام 2004، وتعد هذه القناة الأولى والأهم من بين جميع القنوات المتخصصة في تقديم تلاوة القرآن الكريم.
ويبحث المسلمون في مصر والبلاد العربية عن تردد قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات 2021، حيث إن يوم الجمعة يعد يوما مختلفا عن باقي أيام الأسبوع لما فيه من خشوع وسكينة، ويستحب المسلمون في يوم الجمعة التطهر وسماع وتلاوة القرآن الكريم؛ قبل أداء صلاة الجمعة وبعدها.
تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2021نايل سات
12054
H
27500
34
SD
نايل سات
12053
H
27500
34
SD
عرب سات
12475
27500
34 SD
أبرز مشاهير قراء القرآن الكريم في قناة المجدوتتميز قناة المجد للقرآن الكريم بتعدد مشايخها وقرائها بأصواتهم المختلفة العذبة، وتبث قناة المجد للقرآن الكريم تلاوات مختلفة على مدار 24 ساعة، ويصل عدد مشايخها لأكثر من 150 قارئا.
محمد صديق المنشاوي، محمد محمود الطبلاوي، محمود علي البنا، محمود خليل الحصري، محمود صديق المنشاوي، مشاري العفاسي، عبدالرحمن السديس، عبدالرشيد صوفي، عبدالرزاق الدليمي، عبدالفتاح الشعشاعي، عبدالمحسن القاسم، عبدالمنعم عبد المبدئ، عبدالهادي كناكري، عبدالودود مقبول حنيف، علي بن عبدالرحمن الحذيفي، علي السويسي، علي جابر، عيسى العجمي، فارس عباد، قدري محمد عبدالوهاب، محمد أبوسنينة، محمد المحيسني.
مجموعة قنوات المجد
قناة المجد العام.
قناة القرآن الكريم.
قناة الحديث الشريف.
قناة المجد للأطفال.
قناة المجد العلمية.
قناة ماسة المجد.
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وانطلق البث التجريبي لقناة المجد للقرآن الكريم في شهر أغسطس من عام 2004، وتعد هذه القناة الأولى والأهم من بين جميع القنوات المتخصصة في تقديم تلاوة القرآن الكريم.