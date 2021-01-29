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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تسجل 51 وفاة و1500 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:14 م
الصحة النمساوية
الصحة النمساوية
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 1500 إصابة جديدة و51 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بينما تلقى التطعيم باللقاح ضد "كورونا" 208 آلاف و444 حالة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن العاصمة فيينا سجلت معظم حالات الإصابة الجديدة بالفيروس وبلغت 315 إصابة، والنمسا العليا 258، وستيريا 242، والنمسا السفلى 233، وكارينثيا 144، وسالزبورج 131، وتيرول 95، وفورارلبرغ 61، وبورجنلاند 21 حالة.

ولفت البيان إلى وجود 1747 حالة تعالج في المستشفيات، منها 298 حالة في العناية المركزة، موضحًا أن إجمالي الإصابات بلغ 411 ألفًا و730 حالة وقد تعافى منها 389 ألفًا و476 حالة بينما توفى 7658.

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