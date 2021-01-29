جامعة طنطا تفوز بكأس «العباقرة»

فاز طلاب جامعة طنطا، اليوم الجمعة، بكأس المنافسة النهائية بمسابقة "العباقرة" على مستوى الجامعات المصرية للموسم الثالث 2020، والتي يشارك فيها العديد من الجامعة الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.هنأ رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكى، طلابه الفائزين الذين استطاعوا تحقيق أعلى نتيجة فى تاريخ البرنامج بإجمالي 1170 نقطة، وقاموا بحصد اللقب للموسم الثانى على التوالى بعد تغلبهم فى المباراة النهائية على فريق جامعة السويس، وأثبتوا أنهم الأفضل على مستوى جامعات مصر، متمنيًا لهم دوام التوفيق.كما قدم الدكتور محمود ذكى، الشكر لهيئة الإشراف التي أعدت تدريب الطلاب وتابعته في مراحله المختلفة، والتى ضمت محمد القصير مدير عام رعاية الشباب، ومصطفى منصور، مدير النشاط الثقافى، ومحسن رشاد "مشرف".أوضح الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، إن إستراتيجية جامعة طنطا تعتمد على تنمية قدرات ومهارات الطلاب، والكشف عن المواهب الإبداعية في مختلف المجالات ورعايتها ودعمها، بالتعاون مع الجهات المختلفة.ضم فريق جامعة طنطا الفائز بالكأس كلا من: ‏إسلام مصطفى النويهى(الهندسة)، إيمان أشرف محمد ‏(طب الأسنان)، ‏أسامة أنور مصطفى البديوي ‏(الطب)، ‏إيمان عيد الضوى (طب الأسنان)، ‏إسراء محمد عبد الغني (الطب)، ‏محمد شادي محمد يحى (طب الأسنان)، ‏نجوى السيد راضي (الطب)، ‏أحمد جمال عبد الفتاح العباسي (الطب).