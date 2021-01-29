باكستان والكويت تبحثان استثمارات محتملة في مشاريع مرتبطة بالممر الاقتصادي

بحثت باكستان ودولة الكويت الاستثمارات المحتملة من قبل دولة الكويت في المشاريع المرتبطة بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني في الجولة الثالثة من المشاورات السياسية الثنائية عقدت خلال زيارة مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية بدولة الكويت السفير علي سليمان السعيد والتي استمرت لأربعة أيام.وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن زيارة السفير علي سليمان إلى باكستان جاءت في معرض رد اللقاء وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع نظيره الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في النيجر على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي في نوفمبر 2020.وأفاد ذلك بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم، مضيفا أنه عقدت الجولة الثالثة من المشاورات السياسية الثنائية برئاسة مشتركة من كل مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية بدولة الكويت السفير علي سليمان السعيد والسفير خالد ميمن السكرتير الخاص لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الباكستانية.واستعرض الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وجددا العزم للمضي قدمًا في تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والنفط والغاز والطاقة والاستثمار والزراعة والتكنولوجيا والصحة، وشدد الطرفان على ضرورة توقيع إطار اتفاقية بين الحكومة الباكستانية وصندوق الكويت لتمويل عدة مشاريع في البنية التحتية والطاقة.