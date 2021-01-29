رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث سبل الترويج لسباقات الهجن والتراث البدوي دوليا

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:42 م
أ ش أ
طباعة
بحث خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع ممثلي إحدى المؤسسات الدولية بدولة "قيرغيزستان" المتخصصة في تنظيم المسابقات، إدراج سباقات الهجن، والرياضات البدوية التراثية، ضمن المسابقات الدولية، في إطار زيادة التعريف بالرياضة والتراث البدوي ويسهم في زيادة اعداد السائحين القادمين الي مدينة شرم الشيخ لمشاهدة تلك السباقات.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الجمعة مع ممثلي إحدى المؤسسات الدولية بدولة "قيرغيزستان" المتخصصة في تنظيم المسابقات والبطولات للتراث البدوي بجميع دول العالم، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، والتي قامت بعرض فيلم قصير يعرف بالأعمال والخبرات السابقة للمؤسسة والتي قامت خلالها بتنظيم مسابقات تراثية في عدد من الدول العربية.

واستعرض المحافظ المقومات السياحية بمدينة شرم الشيخ والإمكانات التي تؤهلها لتنظيم تلك البطولات والمسابقات بها مثل مدينة الشباب والرياضة ومضمار الهجن.

وأعرب ممثلو المؤسسة الدولية عن إعجابهم الشديد بما رأوه بمدينة شرم الشيخ، مؤكدين إعجاب مواطني دولة "قيرغيزستان" بهذه المدينة الساحرة، وأبدوا حماسهم الشديد لضم سباقات الهجن والرياضات البدوية التراثية في استعراضات ومسابقات دولية ومهرجانات ضمن عدد كبير من المسابقات التراثية لدول أخرى للتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين، ثم اصطحبهم محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ لزيارة مضمار الهجن بشرم الشيخ ومشاهدة عدة أشواط من السباقات خلال فعاليات اليوم الثاني للمهرجان الثاني للهجن، والتي تستمر حتى غد السبت.

موضوعات متعلقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

معلم يهتك عرض تلميذة في حصة درس خصوصي بالمنوفية.. والأمن يُلقي القبض عليه

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

الصور

image description

«الطيبي» يتفقد إنشاء كوبري علوي على النيل بأبوتيج ورصف طريق النخيلة - صدفا

image description

توقيع عقود تحسين لـ350 فرصة عمل بمجال صناعة البناء والأخشاب بمركز ديروط

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

image description

مصرع شاب سقط من أعلى عقار بدمياط

image description

إعلان الحداد 3 أيام على أحد أعلام جامعة أسيوط ورئيسها الأسبق

الأكثر قراءة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

محام يوضح العقوبة المتوقعة لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

معلم يهتك عرض تلميذة في حصة درس خصوصي بالمنوفية.. والأمن يُلقي القبض عليه

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

القبض على رجل في برلين راسل طيارين لاسلكيًا ووجه لهم تعليمات خطيرة

دراسة ألمانية: «كورونا» يطال الجهاز التناسلي للذكر ويؤثر عليه

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

تردد قنوات mbc على النايل وعرب سات 2021

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
المزيد

الثقافة

بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعى على طاولة الأعلى للثقافة

ورشة قصصية ولقاءات أدبية بثقافة أسيوط

حفل لفرقة منيب باند بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الليلة

بدء تدريب المحكمين استعدادًا لتصفيات منافسات المشروع الوطنى للقراءة