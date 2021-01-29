محافظ جنوب سيناء يبحث سبل الترويج لسباقات الهجن والتراث البدوي دوليا

بحث خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع ممثلي إحدى المؤسسات الدولية بدولة "قيرغيزستان" المتخصصة في تنظيم المسابقات، إدراج سباقات الهجن، والرياضات البدوية التراثية، ضمن المسابقات الدولية، في إطار زيادة التعريف بالرياضة والتراث البدوي ويسهم في زيادة اعداد السائحين القادمين الي مدينة شرم الشيخ لمشاهدة تلك السباقات.جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الجمعة مع ممثلي إحدى المؤسسات الدولية بدولة "قيرغيزستان" المتخصصة في تنظيم المسابقات والبطولات للتراث البدوي بجميع دول العالم، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، والتي قامت بعرض فيلم قصير يعرف بالأعمال والخبرات السابقة للمؤسسة والتي قامت خلالها بتنظيم مسابقات تراثية في عدد من الدول العربية.واستعرض المحافظ المقومات السياحية بمدينة شرم الشيخ والإمكانات التي تؤهلها لتنظيم تلك البطولات والمسابقات بها مثل مدينة الشباب والرياضة ومضمار الهجن.وأعرب ممثلو المؤسسة الدولية عن إعجابهم الشديد بما رأوه بمدينة شرم الشيخ، مؤكدين إعجاب مواطني دولة "قيرغيزستان" بهذه المدينة الساحرة، وأبدوا حماسهم الشديد لضم سباقات الهجن والرياضات البدوية التراثية في استعراضات ومسابقات دولية ومهرجانات ضمن عدد كبير من المسابقات التراثية لدول أخرى للتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة.وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين، ثم اصطحبهم محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ لزيارة مضمار الهجن بشرم الشيخ ومشاهدة عدة أشواط من السباقات خلال فعاليات اليوم الثاني للمهرجان الثاني للهجن، والتي تستمر حتى غد السبت.