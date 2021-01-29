الإمارات تقدم 137 ألفًا و956 جرعة من لقاح كورونا في يوم









أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الجمعة، تقديم 137 ألفًا و956 جرعة من لقاح "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 3 ملايين و6 آلاف و601 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 30.40 جرعة لكل 100 شخص.ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، يتماشى ذلك مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا للجميع، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.