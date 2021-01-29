المغرب وإسرائيل يتفقان على تشكيل مجموعات عمل لتعزيز التعاون

قالت مصادر رسمية، الجمعة، إن وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، أجرى مباحثات مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، "تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".وذكرت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء أن المسئولين اتفقا خلال هذه المباحثات على تشكيل مجموعات عمل ستشرف على إبرام اتفاقات تعاون في العديد من المجالات، ولا سيما الاستثمارات والفلاحة والمياه والبيئة والسياحة والعلوم والابتكار والطاقة.وقالت إن‭‭ ‬‬مجموعات العمل ستجتمع عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب القيود التي تفرضها جائحة كورونا.وأضافت أن وفدا مغربيا رفيع المستوى سيزور إسرائيل في أقرب وقت، ربما في فبراير، لوضع اللمسات الأخيرة على شروط هذه الاتفاقات.وقالت الوكالة إنه من المتوقع أيضا أن يزور وفد إسرائيلي برئاسة بن شبات المغرب خلال شهر فبراير.وكان المغرب وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما في العاشر من ديسمبر الماضي، في خطوة توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية.وأغلق المغرب مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.