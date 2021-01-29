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الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حياة كريمة» تشارك فى المرحلة الثانية لمبادرة «حماية»

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:19 م
مؤسسة حياة كريمة
مؤسسة حياة كريمة
صقر محمد
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أعلنت مؤسسة حياة كريمة مشاركتها في المرحلة الثانية من إطلاق مبادرة «حماية» لبدء التنفيذ في المرحلة الثانية بالمحافظات الحدودية.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة جائحة كورونا، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين.

وتأتي هذه المبادرة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزارء ووزارة التضامن الاجتماعي.

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