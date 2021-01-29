إسرائيل تنقل 5000 جرعة من لقاح فايزر إلى السلطة الفلسطينية

قال مصدر فلسطيني رفيع المستوى إن إسرائيل ستسلم 5 آلاف جرعة من لقاح شركة «فايزر» الأمريكية، إلى السلطة الفلسطينية، في رام الله، مطلع الأسبوع المقبل.وأضاف المصدر الفلسطيني، لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن تل أبيب خصصت 5 آلاف جرعة من لقاح فايزر لنقلها إلى السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعطاء هذه اللقاحات لـ2500 طبيب فلسطيني.وطلبت السلطة الفلسطينية من إسرائيل، في وقت سابق، التنسيق لإدخال عشرة آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي.وتصل شحنة لقاحات كورونا الخاصة بالسلطة الفلسطينية إلى مطار بن جوريون الدولي الإسرائيلي، اليوم السبت، على متن طائرة تابعة لإحدى شركات الشحن العالمية.وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد عائق، في الوقت الحالي، أمام نقل اللقاحات إلى قطاع غزة المحاصر، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية ستوزع اللقاحات كما تخطط هي.