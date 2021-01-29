خالد قنديل: شباب الوفد وقود قاطرة التنمية

قال الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، إنه دائما ينحاز للشباب عامةً ولشباب حزب الوفد على وجه الخصوص، ذلك أن الحزب طالما قدم للحياة السياسية والاجتماعية على مر تاريخه شبابًا واعيًا وطنيا، مقدرًا للمسؤولية ويعمل بكل حماسٍ لصالح الوطن، كما أن الشباب هم وقودُ قاطرةِ التنمية، وحملةُ الشعلةِ دائمًا نحو مستقبل قويٍ وفارقٍ لأي وطن.وأكد قنديل انطلاقًا من ذلك، دعمه لشباب الوفد في انتخابات المحليات، لأنه على ثقة كبيرةٍ من إصرارهم ودوافعهم الوطنية نحو تقديم ملمحًا إيجابيًا في ظل وجود محمد فؤاد، رئيس اللجنة النوعية للشباب، داعيًا إلى الالتفاف حوله.وأضاف: أن هذه الحماسة التي يتميز بها شباب حزب الوفد تكتمل دائمًا بالتطلع إلى الأفضل والعمل على تحسين القدرات وتطويرها من خلال التعاون والعمل الدؤوب ونبذ أي خلافاتٍ جانبًا، لأن الخلافات من شأنها التأثير بالسلب على كل تطلع، وعلى الرؤية الجمعية لفلسفة الحزب وتطلعاته قائلًا: "نستطيع عمل إنجاز كبير بنسيان الخلافات وبدء صفحة جديدة بها شفافية مع جميع الناس، ولكن إن ظللنا مختلفين لن نفعل شيئًا وإنما نسقط الحزب".كما طالب نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، بأن يحافظ الوفد من خلال شبابه وأعضائه على هذه الصورة الإيجابية التي لم تهتز لحزب قوي ووطني كان ولا يزال بمثابة الضوء الناصع فوق جبين البلاد، مما يُسهم في تصدير مشهد إيجابي يُحتذى كدأب الوفد على مر العصور، فالوفد تاريخ ولديه الشباب القادر على إنجاز المهام بالتغاضي عن أي خلافات.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد، اليوم الجمعة، مع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالمحافظات لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات.وترأس الاجتماع فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب، وخالد قنديل، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وطارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، ومحمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا.