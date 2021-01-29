حليف أردوغان يواجه دعوى جنائية بتهمة التحريض على الاعتداء

قدم نائب حزب الخير التركي، أحمد تشيليك، دعوي جنائية ضد رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، بشأن الهجمات على صحفي جريدة «يني تشاغ»، أورهان أوغور أوغلو، ومبرمج قناة «كرت» التليفزيونية، أفشين هاتيب أوغلو، ونائب حزب المستقبل، سلجوق أوزداغ.وقال تشيليك، المساهم بجريدة «يني تشاغ»، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فلتعرف يا دكتور بهتشلي، أنه ستتم محاكمتك بتهمة التحريض على الهجوم على المؤسسات والأفراد القوميين. لقد استهدفت أيضًا جريدة «يني تشاغ» وكتاب الجريدة، وذلك بخطاباتك وتدويناتك المحرضة التي تنشرها».وتابع: «لقد قدمت شكوى جنائية إلى النيابة العامة بشأن ارتكاب جريمة التحريض على الاعتداء».