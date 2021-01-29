ماكرون يعلن عن زيارة ثالثة إلى لبنان

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه سيجري زيارة ثالثة إلى لبنان بعد التحقق من أمور أساسية.ونقلت قناة "العربية" عن ماكرون قوله إن النظام اللبناني يمر بمأزق بسبب الفساد والترهيب، موضحا أن "خارطة الطريق الفرنسية ما زالت على الطاولة ولا حلول غيرها".ولم يكشف الرئيس الفرنسي عن موعد الزيارة المرتقبة إلى لبنان، وسط أزمة في تشكيل الحكومة الجديدة.وفي حديث لقناة "العربية" أكد ماكرون أنه ينبغي تفادي تكرار أخطاء 2015 عندما تم تهميش القوى الإقليمية من الاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن الوقت المتبقي لمنع إيران من تطوير سلاح نووي محدود للغاية، والمفاوضات مع إيران ستكون صارمة.