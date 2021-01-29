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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

المدونان التشيك يستكملان زيارتهما التعريفية لمصر في مدينة الغردقة

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:41 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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استكمالًا للزيارة التعريفية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لاثنين من المدونين التشيك إلى مصر، سافر المدونان إلى مدينة الغردقة، حيث زارا مناطق الجذب السياحي بالمدينة، وقاما برحلة بحرية استمتعا خلالها بممارسة رياضة الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية الساحرة.

كما زارا متحف مدينة الغردقة وانبهرا بجمال تصميماته الداخلية وأسلوب العرض الجاذب للقطع الأثرية به وخاصة تلك الخاصة بالملك توت عنخ آمون، والتي تعرض بصفة مؤقتة حتي افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأعرب المدونان عن اعجابهما بما شاهداه من روائع داخل المتحف وأن زوار مدينة الغردقة يمكنهم الاستماع بالشواطئ المصرية الخلابة مع التعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وحرص المدونان على توثيق زيارتهما لمدينة الغردقة من خلال التقاط العديد من الصور والفيديوهات لنشرها على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحظى بأكثر من نصف مليون متابع من مختلف دول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يتوجه المدونان بعد انتهاء جولتهما بالغردقة، إلى مدينة الأقصر لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها.

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