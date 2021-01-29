«الزراعة»: بدء استقبال طلبات راغبي تصدير البصل لإندونيسيا

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن مصر تصدر البطاطس لروسيا والدول العربية والخليج والدول الأوروبية، وتسعى لفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات من البطاطس والبصل والعنب والرمان والتي لدينا اكتفاء منها.وأشار "العطار" لـ"الدستور"، إلى أنه تم فتح الباب أمام استقبال طلبات المصدرين الراغبين في تصدير البصل لدولة إندونيسيا، كما وضعت الإدارة حزمة اشتراطات فنية للمواصفات المطلوب توفرها في المنتجات المعدة للتصدير، منوها بأن هناك توجيهات مشددة لتطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنتج المصري وتكثيف الجهود لفتح مزيد من الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية.وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنه تم التشديد على اقتصار تصدير المنتجات من المزارع التي تخضع لمنظومة التكويد العالمية، إضافة إلى استبعاد أي كميات تثبت عدم صلاحيتها أو إصابتها بأي أمراض، مؤكد أن المنتج المصري أصبح الآن يحظى باهتمام عالمي.