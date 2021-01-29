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الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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البيت الأبيض يقرر مراجعة قرارات ترامب بشأن الأمن القومي
الجمعة 29/يناير/2021 - 05:45 م
ترامب
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أعلن البيت الأبيض إخضاع قرارات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الأمن القومي إلى المراجعة.
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