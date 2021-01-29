«الصحة»: 626 مسحة لأعضاء منتخبات مونديال اليد خلال 24 ساعة

- أعضاء 28 منتخبا غادروا مصر سالمين وبصحة جيدة

- إجراء 626 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد للفرق والمشاركين في البطولة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية

أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار تقديم الخدمة الطبية داخل الفقاعة الطبية "full Bubble" لأعضاء منتخبات (الدنمارك، إسبانيا، السويد، فرنسا)، واللجان المنظمة حتى الانتهاء من كافة فعاليات البطولة، ضمن الـ32 منتخبا المشاركين في البطولة من مختلف دول العالم، موضحة أن جميع الوفود وأعضاء المنتخبات التي أنهت جولاتها في البطولة وهم 28 منتخبًا غادورا مصر إلى بلادهم سالمين وبصحة جيدة.وأشارت إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ26 فردًا من المشاركين في البطولة والعاملين بفنادق الإقامة، أمس الخميس، من خلال 5 عيادات متواجدة داخل فنادق الإقامة، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعًا تنوعت بين أدوية (ضغط، سكر) وأدوية طوارئ، ومسكنات، وأدوية أخرى متنوعة، وجميعهم بحالة صحية جيدة.وتابعت أنه تم إجراء 626 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية لأعضاء الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، حرصًا على صحتهم.وذكرت أنه تم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 4000 فرد داخل الفقاعة الطبية "full Bubble" ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار، وكذلك متابعة التزام جميع المشاركين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد منذ بداية البطولة حرصًا على صحة وسلامة جميع ضيوف مصر الكرام.وأشار إلى أن فرق المثقفين الصحيين بوزارة الصحة والسكان تقوم بتقديم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين في البطولة من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الاستادات الرياضية وأمام صالات الألعاب.