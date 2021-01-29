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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رئيس كهرباء القناة يتفقد ورش تصنيع الموزعات والأكشاك بـ«الجلابية»

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:02 م
ورش تصنيع الموزعات
ورش تصنيع الموزعات
مصطفى دياب
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أجرى المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، زيارة للورش الرئيسية للشركة بالمنطقة الصناعية، بمحافظة الإسماعيلية، مرتديًا جلبابا بصحبة المهندس على خلاف نائب رئيس الشركة، حيث تفقد ورش تصنيع الموزعات والأكشاك وصناديق التوزيع وأعمدة الجهد المنخفض والمتوسط، التي وفرت على الشركة ملايين الجنيهات وكذلك توفير المهمات لجميع القطاعات بالشركة في أي وقت ومكان وكذلك توفير المهمات لخطط الإحلال والتجديد والتوسعات التي تقوم الشركة بها.

كما تفقد المهندس محمد السيد ورشة إصلاح المحولات، وكذلك ورشة تصنيع المنتجات الخشبية والأثاث التي توفر جميع أنواع المكاتب والكراسي والدواليب والسراير سواء للشركة أو العاملين، ثم قام بزيارة إلى وسائل النقل بقطاع كهرباء الإسماعيلية، وطالب بضرورة الاهتمام بالمعدات وعمل الصيانات اللازمة لها لتكون جميع المعدات والسيارات بحالة جيدة وفي حالة استعداد دائم للعمل، ثم توجه إلى الإدارة العامة لوسائل النقل بديوان عام الشركة وراجع إحدى العمرات التي تجري وراجع قطع الغيار وتأكد أنها أصلية ومطابقة للمواصفات.

وقال المهندس على خلاف نائب رئيس شركة كهرباء القناة، إن زيارة المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، تأتى فى إطار اهتمامه بتنمية موارد الشركة في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية والاهتمام بضرورة الاعتماد على التصنيع المحلي وتطويره واهتمامه وتبنيه تطوير الورش الرئيسية بالشركة لتصبح إحدى القلاع الصناعية.

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