«المهندسين»: صناعة السيارات الكهربية بمصر مستقبلها واعد

أكد المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين، أن صناعة السيارات الكهربية ينتظرها مستقبل واعد في مصر، خاصة أنها صديقة للبيئة.وقال: «مع التطور التكنولوجي في صناعة بطاريات السيارات الكهربية بزيادة كفاءتها من خلال زيادة الكيلومترات المقطوعة خلال دورة الشحن الواحدة، ومع تقليل زمن شحن البطاريات، وتقليل تكلفة صناعة السيارات الكهربية، سيصبح هذا النوع من السيارات الأكثر استخداما في مصر».وأشار «حشيش» خلال مشاركته في حفل تدشين وإطلاق سيارات كهربية، نائبا عن المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، إلى أن نقابة المهندسين تدعم جميع الأفكار الهندسية والصناعية كما تدعم التكنولوجيا المتقدمة المفيدة للمجتمع وللمصريين وإن فكرة صناعة سيارة كهربية في مصر بدأت بحلم، وهذا الحلم أصبح حقيقة بعد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم منظومة صناعة السيارات الكهربية في مصر.