ماكرون: يجب ضم السعودية فى أى اتفاق مع إيران

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهمية إشراك المملكة العربية السعودية في أي اتفاق سيتم إبرامه بشأن إيران، مشددًا على ضرورة تجنب الخطأ السابق عام 2015 عندما تم استبعاد القوى الإقليمية عن الاتفاق النووي مع إيران.وقال ماكرون في حديثه مع قناة "العربية" مساء الجمعة، إن التفاوض مع إيران سيكون صارمًا للغاية، مشيرًا إلى أن الوقت المتبقي لمنع إيران من حيازة السلاح النووي قصير جدًا، مضيفا: "يجب ضم السعودية إلى أي مفاوضات بشأن اتفاق مع إيران".وفيما يخص الشأن اللبناني، أعلن ماكرون، عزمه إجراء زيارة ثالثة للبنان بعد التحقق من أمور أساسية، مؤكدًا أن النظام اللبناني يمر بمأزق بسبب الحلف بين الفساد والترهيب.