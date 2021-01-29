الرئيس الأفغاني: إدارة بايدن سترسل فريقًا لكابول للتشاور بشأن عملية السلام

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سترسل فريقا إلى كابول للتشاور بشأن المساعي لإحلال السلام في أفغانستان.وأضاف غني، خلال برنامج على الإنترنت برعاية معهد آسبن: "الولايات المتحدة سترسل فريقا لكابول.. سنتحدث أيضا عن طريق مؤتمر بالفيديو بشأن كيفية إنعاش عملية السلام".