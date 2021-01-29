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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

23 حالة يغادرون مستشفيات العزل بالبحيرة بعد تعافيهم من كورونا

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:20 م
مستشفى العزل بالبحيرة
مستشفى العزل بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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أعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ارتفاع نسب التعافى بين مرضى كورونا، وخروج 23 حالة من مستشفيات العزل الصحي، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد وتحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وأشار وكيل صحة البحيرة إلى خضوع الحالات المتعافية لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية.

وتقدم طلحة بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء الفرق الطبية من أطباء وصيادلة وتمريض بجميع المستشفيات، إلى جانب جميع العاملين من إداريين وفنيين وعمال، على الجهد المبذول والعطاء المستمر ومواجهة المخاطر لخدمة مصابى فيروس كورونا.

من جانبهم؛ أشاد المتعافون قبل مغادرتهم المستشفيات بالخدمة الطبية المقدمة من خلال الأطقم الطبية، وقدموا شكرهم لتلك الأطقم والفرق الطبية التى قامت بعلاجهم حتى منّ الله عليهم بالشفاء من فيروس كورونا المستجد.

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