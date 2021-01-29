محافظ الحسكة: حصار قسد أثر بشكل كبير على المواطنين

قال محافظ الحسكة السورية غسان خليل إن الحصار الذي تفرضه قسد على المدينة للأسبوع الثاني على التوالي أثر بشكل كبير على حياة المواطنين وعطل مفاصل الحياة.وأضاف خليل في تصريح الجمعة: "الحصار الذي تفرضه ميليشيا قوات سورية الديمقراطية (قسد) على وسط مدينة الحسكة الذي يضم المديريات الحكومية وحيي طي وحلكو أثر بشكل سلبي على حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية من طعام وشراب".وأكد المحافظ أن عناصر قسد أمس واجهوا المحتجين السلميين الذين تجمعوا في الساحة الرئيسية وسط المحافظة ويمثلون جميع أبناء محافظة الحسكة من عرب واكراد ومسيحين وغيرهم الرافضين للحصار بالرصاص الحي وسط مدينة الحسكة.وكانت مصادر إعلامية تابعة للمعارضة السورية قالت اليوم إن عددا من الضباط غادورا محافظة الحسكة عبر مطار القامشلي الى العاصمة دمشق.وتفرض قوات سورية الديمقراطية حصارا على المربع الأمني في مدينة الحسكة الذي يضم الدوائر والمديريات التابعة للحكومة السورية إضافة إلى الأجهزة الأمنية ومبنى المحافظة وحصار أربعة أحياء في مدينة القامشلي.