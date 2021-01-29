محافظ مطروح يتابع أعمال هدم العمارة رقم 1 بالكيلو 7 (فيديو)

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال هدم وإعادة إنشاء العمارة رقم 1 بمنطقة الكيلو 7، والتى تم إخلاؤها عقب انهيار جزء منها، لإعادة بناء عمارتين سكنيتين للأهالي، موضحا أنه سيتم التنفيذ من قبل الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية.وأوضح أنه تم متابعة أعمال التسوية وتمهيد الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية، مشيدا بتنفيذ الأعمال للتيسير على المواطنين في حركة السير.