إيطاليا توقف بيع صفقة صواريخ للسعودية والإمارات

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده أوقفت عمليات بيع آلاف الصواريخ إلى السعودية والإمارات، تنفيذا لالتزام روما باستعادة السلام في اليمن الذي مزقته الحرب وبحماية حقوق الإنسان.وذكرت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح أن قرار روما من شأنه أن يعرقل عملية بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية.وقالت الشبكة إن عملية البيع التي أوقفت تعتبر جزءا من صفقة إجمالية لبيع 20 ألف صاروخ تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون يورو (485 مليون دولار)، وتمت الموافقة عليها عام 2016 من قبل حكومة ماتيو رينتسي التي تنتمي لتيار يسار الوسط.وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس جو بايدن أوقفت مؤقتا بعض مبيعات السلاح قيد التفاوض والتي يمكن أن تؤثر على حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.