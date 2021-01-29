إقبال جماهيرى على ورشة «ابدأ حلمك» بأسوان (صور)

بعد الإعلان عن استمارات المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية "ابدأ حلمك" بمحافظة أسوان من خلال المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة أسوان وعبر شبكة الإنترنت طوال شهر يناير وحتى منتصف فبراير المقبل، لاقى المشروع إقبالا جماهيريًا من قبل الشباب، حيث يستثمر المشروع طاقات الشباب في المجال المسرحي باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع.وكانت قد أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية "ابدأ حلمك" بالمحافظات والتي تنطلق فى خمس محافظات هى بني سويف، كفر الشيخ، بور سعيد، الجيزة، أسوان لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، وتهدف إلى استثمار طاقات الشباب بمختلف أقاليم مصر لإثراء المجال المسرحي، بإعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع، وفرصة حقيقية لكل الشباب الموهوبين في مجالات: التمثيل، الإخراج، التأليف، الرقص، الغناء، الرسم، الديكور.. الإنتاج ولاكتشاف ودعم المواهب في المجال المسرحى بإستخدام أساليب التدريب العلمية المتخصصة..لإعداد ممثل شامل واعتماد الخريجين كفرقة مسرحية من خلال الورش التدريبية.وذلك إلى جانب تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين على مستوى الجمهورية وتساهم في خلق أجيال جديدة من المسرحيين يملكون القدرة على إعادة الازدهار للمسرح المصري.وتقام اختبارات القبول بتدريبات المرحلة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك" عقب انتهاء فتره التقديم حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة ٦ شهور اعتبارا من شهر مارس وحتى شهر أغسطس على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.