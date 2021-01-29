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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:13 م
جريدة الدستور
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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من شبكة طرق ومحاور وكبارى جديدة، وكذلك مشروع تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة، ومنطقة محور الحضارات. 

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس شملت الأعمال الحالية الجارى تنفيذها واستكمالها فى مناطق شرق القاهرة وأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وطريق الأوتوستراد، وكذلك شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط منطقة محور الحضارات بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة، وذلك في إطار التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، ذلك التطوير الذى استعاد الوجه الحضاري للمنطقة وحوّلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري حديث ومتكامل الخدمات. 

كما اطلع الرئيس كذلك على عملية التطوير الجارية في محيط منطقة السيدة عائشة عقب إزالة المنازل العشوائية التي طمست معالم تلك المنطقة التاريخية، حيث تم نقل الأسر والأهالى إلى المدن الجديدة التي تم تشييدها لصالح سكان العشوائيات، لتوفر لهم واقعا جديدا وحياة كريمة وسكنا ملائما حديثا به كافة الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل منظم حضارى بعيدًا عن مخاطر العشوائيات، كما تم أيضا نقل الورش والمدابغ إلى مناطقها الجديدة، وذلك فى إطار مخطط الدولة لإعادة منطقة مصر القديمة إلى رونقها الحضارى، ولما تحتويه من إرث تاريخي عريق، منها آثار القلعة، ومنطقة الفسطاط، ومجرى العيون، ومنطقة مجمع الأديان، وكذلك مجموعة المساجد الأثرية. 

وقد توقف السيد الرئيس لمناقشة المسئولين والمشرفين في بعض مواقع العمل، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ ونهو الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير، وكذلك دراسة توسعة بعض الطرق والمحاور بزيادة الحارات المرورية لاستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة بها تسهيلا على المواطنين.

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