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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يتابع أعمال توسعة شارع الإذاعة وازدواجه بالكيلو 4 (فيديو)

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:09 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
ياسمين شعيب
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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال توسعة شارع الإذاعة وازدواجه بالكيلو 4 وعمل ميدان بنافورة لمدخل الشارع، وذلك لتيسير الحركة المرورية.

جاء ذلك بحضور سحر عيد عضو مجلس النواب والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد والمهندس محمد الباهى وكيل وزارة الاسكان والعميد محمد القاضى رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية وعدد من مديرى المديريات والادارات المعنية ونواب رئيس مدينة مرسى مطروح.

ووجه محافظ مطروح بالإسراع فى إنهاء الأعمال مع مراعاة مستوى ومنسوب ميل الشارع مع الشوارع الأخرى ومراجعة موقف الشوارع الجانبية ومدى إمكانية رصفها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإنهاء أعمالها.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مسجد جديد لعمارات الكيلو 4 الجديدة بحرى الطريق على مساحة 200 متر، موجها بإزالة عدد من الأكشاك القديمة بجانب العمارات وبحث الاستفادة من المبنى المقام.

وتابع أعمال إنشاء المبنى الخدمى والتجارى الجديد بين عمارات الكيلو 4 الجديدة ويتكون من دور أرضى و28 محل تجارى مساحة 32 م2 و2 كافتيريا بمساحة 80 م2، والدور الأول يتكون من 15 مكتب مسطح 64 م2، والدور الثانى والثالث يتكون من 24 وحدة سكنية بمسطح يبدأ من 54 م2 إلى 96م2 لخدمة أهالي المنطقة السكنية.

ووجه محافظ مطروح بمراعاة أماكن انتظار السيارات مع الإعلان عن مكونات المبنى الخدمى التجارى وموقع التقدم لاستغلال المحال المنشأة، مشيدا بجهود الإسراع في تنفيذ الأعمال.
محافظ مطروح يتابع أعمال توسعة شارع الإذاعة وازدواجه بالكيلو 4 (فيديو)
محافظ مطروح يتابع أعمال توسعة شارع الإذاعة وازدواجه بالكيلو 4 (فيديو)
محافظ مطروح يتابع أعمال توسعة شارع الإذاعة وازدواجه بالكيلو 4 (فيديو)
محافظ مطروح يتابع أعمال توسعة شارع الإذاعة وازدواجه بالكيلو 4 (فيديو)
محافظ مطروح يتابع أعمال توسعة شارع الإذاعة وازدواجه بالكيلو 4 (فيديو)
محافظ مطروح يتابع أعمال توسعة شارع الإذاعة وازدواجه بالكيلو 4 (فيديو)

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