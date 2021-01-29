رئيس وزرء الكويت يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأردني

تلقى رئيس مجلس وزراء الكويت الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، اتصالًا ھاتفیًا من نظيره الأردني الدكتور بشر ھاني الخصاونة، لتهنئته بمناسبة صدور الأمر الأمیري بتعیینه رئیسًا لمجلس وزراء الكويت وتكلیفه بتشكیل الحكومة الجدیدة.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزیز التعاون ومناقشة أھم القضایا الإقلیمیة والدولیة ذات الاھتمام المشترك، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأعرب الشيخ صباح الخالد، عن شكره وتقدیره لرئیس الوزراء ووزیر الدفاع الأردني، مؤكدًا عمق العلاقات الوطیدة بین البلدین في ظل قیادة أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسین.