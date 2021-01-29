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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاختبار الأول لاتفاق السلام.. لماذا اعتذرت إسرائيل إلى الإمارات؟

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:58 م
الصحة العامة في تل
الصحة العامة في تل أبيب
سارة الشلقاني
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نشبت أزمة بين الإمارات وإسرائيل بسبب تصريحات شارون الروعي برايس رئيس خدمات الصحة العامة في تل أبيب، حول زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بسبب الإسرائيليين العائدين من دبي.

تصريحات برايس عن دبي
وأوضحت شارون برايس أن الإسرائيليين الذين ذهبوا للسياحة في الإمارات، خاصةً دبي، وعادوا إلى تل أبيب تسببوا في نقل عدوى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، إلى العديد من الإسرائيليين، مما تسبب في زيادة عدد حالات الإصابة.

وقالت برايس، في حديثها مع مديري المستشفيات في إسرائيل: "عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في غضون أسبوعين من السلام مع دبي، أكثر ممن لقوا حتفهم خلال 70 عامًا من الحرب معها".

احتجاج إماراتي على التصريحات الإسرائيلية
ونقل مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإماراتية احتجاجهم على تصريحات برايس إلى وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في إسرائيل، مطالبين توضيحًا لما قالته رئيس خدمات الصحة العامة في تصريحاتها الأخيرة، وأنها تحدثت بسخرية.

واتصل مسؤولون في الإمارات بمكتب ينيامين نتيناهو رئيس الوزراء الإسرائيل، قائلين إن ما قالته برايس غير مناسب، ويشير إلى أن أبوظبي هي المسؤولة عن زيادة الإصابات بكورونا داخل إسرائيل.

اعتذار إسرائيل إلى الإمارات
من جانبه، أوضح الجانب الإسرائيلي، خلال الاتصال الإماراتي بمكتب نتنياهو، أن ما قيل من تعليقات لرئيسة خدمات الصحة العامة في تل أبيب هو مزحة فاشلة.

وقالت تل أبيب، في توضيحها لأبو ظبي: "ما أدلت به برايس لم يكن موقفًا حكوميًا على الإطلاق، وإسرائيل تعتذر عنه"، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

مخاوف إسرائيلية من أزمة دبلوماسية
وترفض وزارة الخارجية الإسرائيلية وقف الرحلات الجوية مع الإمارات خشية اندلاع أزمة سياسية بين تل أبيب وأبو ظبي، واللتين وقعتا على اتفاق للسلام وتطبيع العلاقات بينهما في شهر سبتمبر الماضي برعاية أمريكية.

وتسعى برايس، منذ شهر ديسمبر الماضي، إلى منع الرحلات الجوية معها بعد اكتشاف عدد من الإسرائيليين مصابين بفيروس كورونا عند عودتهم من رحلاتهم هناك، خشية انتشار السلالات الجديدة المتحورة.

وقالت برايس حينها إنه تم الكشف عن إصابة 14 إسرائيليا بفيروس كورونا المستجد، على متن طائرة عائدة من الإمارات، موضحةً أن دبي أصبحت إحدى أهم الوجهات التي يسافر إليها الإسرائيليون، متابعة خلال إحدى الجلسات بالكنيست: "تم الكشف هذا الأسبوع أن راكبًا عاد من دبي تسبب في سلسلة من العدوى، وتم تشخيص حوالي 180 مريضًا".

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