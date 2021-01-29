إيرلندا ترحب بإجراء الانتخابات العامة في فلسطين

رحب وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني، بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.وأشاد كوفيني - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الجمعة - بدور اللجنة الرباعية الدولية في إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا موقف بلاده الداعم لحل الدولتين على أساس حدود العام 1967، ودعم أي مبادرة تحترم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.وشدد كوفيني على أن بلاده تتطلع للعمل مع المجتمع الدولي والشركاء الدوليين، خاصة من خلال وجودها في مجلس الأمن.