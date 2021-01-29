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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزيرا خارجية أذربيجان وروسيا يبحثان تنفيذ اتفاقات قره باغ

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:35 م
وزير خارجية أذربيجان
وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف
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بحث وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، خلال اتصال هاتفي الجمعة، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، سُبل تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بتسوية الوضع في إقليم ناجوروني قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.

وذكرت وزارة الخارجية الأذرية، في بيان لها اليوم، أن وزير الخارجية جيهون بيراموف بحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف سُبل تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بتسوية الوضع في إقليم ناجوروني قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، وكذلك سُبل تنفيذ الاتفاقات الموقعة في الـ10 من نوفمبر الماضي والـ11 من يناير الجاري.

وأضافت أن الوزيرن تبادلا الآراء بشأن الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بين موسكو وباكو في إطار العمل داخل المنظمات الدولية، التي تشمل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفقًا للبيان.

وكانت الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا تجددت في الـ27 من سبتمبر الماضي، مع وقوع معارك عنيفة في إقليم ناجورني قرة باغ المتنازع عليه بين البلدين.

يشار إلى أن إقليم ناجورني قرة باغ شهد أعمال عنف في عامي 2014 و2016 ومؤخرا في شهر يوليو الماضي، حيث فرضت أذربيجان وأرمينيا الأحكام العرفية وسقط العديد من المدنيين من الجانبين قتلى وجرحى.

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