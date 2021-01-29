الصين تعدم مديرا سابقا لشركة حكومية لإدارة الأصول لإدانته بالفساد

جرى اليوم الجمعة تنفيذ حكم الإعدام فى الرئيس السابق لشركة صينية حكومية لإدارة الأصول، بعد رفع قضية فساد ضده.وذكرت وسائل إعلام حكومية أن إعدام لاي شياومين جرى في تيانجين.ويخضع آلاف المسؤولين للتدقيق في السنوات القليلة الماضية، بموجب حملة الرئيس شي جينبينج للقضاء على الفساد، على الرغم من أن أولئك المدانين نادرا ما تصدر بحقهم أحكام بالإعدام.وفي العام الماضي، بررت المحكمة إصدار الحكم لجسامة الجريمة.وقالت إن لاي شياومين، الذي كان مديرا لشركة هواروج لإدارة الأصول، تلقى رشاوى تعادل قيمتها بنحو 91 مليون دولار.